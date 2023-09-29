Бывшая судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась с украинцами рецептом, который облегчит жизнь.

В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить борщевую заправку на зиму.

Во-первых, это очень выгодно, ведь сейчас овощи стоят дешевле. Во-вторых, с такой заправкой борщ можно будет приготовить за 15 минут: достаточно сварить картофель, добавить заправку и капусту — и готово. В-третьих, борщ всегда получится одинаково вкусным, при этом не страшны отключения света, и не будет запаха зажарки на весь дом.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

свекла – 1 кг

морковь – 1 кг

лук – 1 кг

сладкий перец – 1 кг

томаты – 5 кг

чеснок - 2 головки

масло гхи (или просто растопленное сливочное масло) – 50 г

острый перец – 1-2 шт.

соль – 30 г

Лук "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает кубиком. В большую кастрюлю с разогретым маслом гхи отправляем тушиться нарезанный лук.

Всю морковь, свеклу и перец либо натираем на крупную терку, либо нарезаем тоненькими брусочками. Выкладываем овощи в кастрюлю к луку и готовим все вместе до 20 минут.

Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет перебитые до однородности томаты, измельченные чеснок и острый перец. Продолжаем готовить все вместе, пока масса не уменьшится в объеме на 1/4.

Готовую борщевую заправку закрываем в стерилизованные банки, переворачиваем крышками вниз, накрываем пледом и оставляем до полного остывания.

Хранить борщевую заправку, как и любую другую консервацию, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова советует в кладовке или просто в темном месте при комнатной температуре.

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