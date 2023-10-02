На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился интересным рецептом, которым можно побаловать себя и близких. "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился детялми пригтовления новой версии гамбургера, который украшен луковыми колечками.

В некоторых вариациях добавляют горчицу, чеддер сыр, листья салата и даже майонез.

Рецепт гамбургера с луковыми колечками: Время приготовления: 30 минут Порции: 1

Ингредиенты:

200 грамм говяжьего фарша;

4 ломтика чеддер сыра;

1 булочка для бургера;

10 грамм сливочного масла;

Помидор;

Листья айсберг салата;

1 ложка майонеза;

1 чайная ложка горчицы;

1 чайная ложка кетчупа;

Маринованный огурец;

Лайм;

20 грамм бекона;

Соль;

Черный молотый перец.

Для луковых колец:

1 репчатый лук;

Половина чайной ложки соли;

1 чайная ложка паприки;

Гранулированный чеснок;

100 грамм муки;

200 грамм пива;

Масло для жарки;

20 грамм жареного бекона.

Приготовление:

Для приготовления кляра смешайте все сухие ингредиенты и добавьте пиво, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво также добавляет, разогрейте масло на среднем огне. Нарежьте лук на кольца и обваляйте сначала в муке, а затем в смеси для кляра. Жарьте луковые кольца во фритюре до золотистой корки.

Обжарьте половинки булочки до золотистой корки, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Отдельно обжарьте формованную говяжью котлету с обеих сторон до готовности.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, положите ломтики сыра на котлету, чтобы они растаяли.

Смажьте булочки горчицей, кетчупом и добавьте ломтики огурцов и помидоров, а также листья салата.

Не забудьте про луковые кольца для гамбургера. Покройте бургер второй половинкой булочки и подавайте на стол, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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