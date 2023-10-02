На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился интересным рецептом, которым можно побаловать себя и близких. "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился детялми пригтовления новой версии гамбургера, который украшен луковыми колечками.
В некоторых вариациях добавляют горчицу, чеддер сыр, листья салата и даже майонез.
Рецепт гамбургера с луковыми колечками: Время приготовления: 30 минут Порции: 1
Ингредиенты:
- 200 грамм говяжьего фарша;
- 4 ломтика чеддер сыра;
- 1 булочка для бургера;
- 10 грамм сливочного масла;
- Помидор;
- Листья айсберг салата;
- 1 ложка майонеза;
- 1 чайная ложка горчицы;
- 1 чайная ложка кетчупа;
- Маринованный огурец;
- Лайм;
- 20 грамм бекона;
- Соль;
- Черный молотый перец.
Для луковых колец:
- 1 репчатый лук;
- Половина чайной ложки соли;
- 1 чайная ложка паприки;
- Гранулированный чеснок;
- 100 грамм муки;
- 200 грамм пива;
- Масло для жарки;
- 20 грамм жареного бекона.
Приготовление:
Для приготовления кляра смешайте все сухие ингредиенты и добавьте пиво, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво также добавляет, разогрейте масло на среднем огне. Нарежьте лук на кольца и обваляйте сначала в муке, а затем в смеси для кляра. Жарьте луковые кольца во фритюре до золотистой корки.
Обжарьте половинки булочки до золотистой корки, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Отдельно обжарьте формованную говяжью котлету с обеих сторон до готовности.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, положите ломтики сыра на котлету, чтобы они растаяли.
Смажьте булочки горчицей, кетчупом и добавьте ломтики огурцов и помидоров, а также листья салата.
Не забудьте про луковые кольца для гамбургера. Покройте бургер второй половинкой булочки и подавайте на стол, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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