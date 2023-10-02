На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился интересным рецептом, которым можно побаловать себя и близких. "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился детялми пригтовления новой версии гамбургера, который украшен луковыми колечками.

Эктор Хименес-Браво

В некоторых вариациях добавляют горчицу, чеддер сыр, листья салата и даже майонез.

Рецепт гамбургера с луковыми колечками: Время приготовления: 30 минут Порции: 1

Ингредиенты:

  • 200 грамм говяжьего фарша;
  • 4 ломтика чеддер сыра;
  • 1 булочка для бургера;
  • 10 грамм сливочного масла;
  • Помидор;
  • Листья айсберг салата;
  • 1 ложка майонеза;
  • 1 чайная ложка горчицы;
  • 1 чайная ложка кетчупа;
  • Маринованный огурец;
  • Лайм;
  • 20 грамм бекона;
  • Соль;
  • Черный молотый перец.

Для луковых колец:

  • 1 репчатый лук;
  • Половина чайной ложки соли;
  • 1 чайная ложка паприки;
  • Гранулированный чеснок;
  • 100 грамм муки;
  • 200 грамм пива;
  • Масло для жарки;
  • 20 грамм жареного бекона.

Приготовление:

Для приготовления кляра смешайте все сухие ингредиенты и добавьте пиво, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво также добавляет, разогрейте масло на среднем огне. Нарежьте лук на кольца и обваляйте сначала в муке, а затем в смеси для кляра. Жарьте луковые кольца во фритюре до золотистой корки.

Обжарьте половинки булочки до золотистой корки, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Отдельно обжарьте формованную говяжью котлету с обеих сторон до готовности.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, положите ломтики сыра на котлету, чтобы они растаяли.

Смажьте булочки горчицей, кетчупом и добавьте ломтики огурцов и помидоров, а также листья салата.

Не забудьте про луковые кольца для гамбургера. Покройте бургер второй половинкой булочки и подавайте на стол, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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