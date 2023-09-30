Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая часто делится своими улучшенными рецептами, предлагает новый и более быстрый способ приготовления вкусного блюда. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, реепт очень простой и правда подойдет тем, кто не хочет долго возиться на кухне.

Вот необходимые ингредиенты:

1,5 килограмма капусты,

600 граммов мясного фарша,

200 граммов лука,

150 граммов моркови,

45 граммов гречки,

300 граммов томатного пюре,

20 граммов масла гхи (или другого масла на выбор),

8 граммов соли,

3 грамма черного перца.

Итак, приступим к приготовлению:

Капусту заверните в пленку и поместите в микроволновку на 15-20 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Морковь и лук натрите на крупной терке и обжарьте на среднем огне на растопленном масле, прикрытые крышкой, в течение 10-15 минут.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в готовую поджарку добавьте мясо, гречку, специи и 3 столовые ложки томатного пюре. Хорошо перемешайте.

Разберите капусту на листочки. Равномерно распределите начинку на половину каждого листочка и закройте второй половиной, также рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Выложите голубцы в форму. Каждый слой смажьте томатным пюре.

Закройте форму фольгой и сделайте несколько проколов зубочисткой по всей поверхности.

Мастер Шеф" Литвинова советует, запекайте при 200 градусах в течение 40 минут. Затем снимите фольгу и продолжайте запекать еще 20 минут.

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