Возможно не потребуется вступать в города, такие как Токмак и Мелитополь, чтобы их освободить. Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, поделился мнением о новом укрепрайоне, созданном рядом с Мелитополем, заявив, что это не сможет остановить наступление украинских войск.

Свитан подчеркнул, что любые оборонные сооружения, даже если они сделаны из бетона, могут быть уничтожены из дальнобойной артиллерии и обойдены.

"Сейчас оккупанты пытаются укрепить оборону на одном из участков фронта. Но бетонные укрепления не будут эффективными, так как украинские войска имеют точное артиллерийское вооружение и могут успешно нейтрализовать такие сооружения" - делится эксперт.

У россиян нет времени для создания сплошной линии обороны и что украинские войска могут лавировать и находить уязвимые точки, чтобы продвигаться вперед, считает Свитан.

Также эксперт подмечал, ВСУ продолжают активное контрнаступление на юге страны. Однако это было бы невероятно сложным заданием без координации усилий в восточных направлениях, в частности, в районе города Бахмут.

Перебрасывать свои войска с этого направления на Запорожское было бы нецелесообразным, так как это не ускорило бы продвижение украинских войск.

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