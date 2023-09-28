Экс-жена Вячеслава Узелкова Марина Боржемская решила показать своего друга. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"А вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной? Делитесь своими историями", - написала Марина.

Фанаты начали активно обсуждать счастливые фотографии Боржемской в коментариях:

"Смотря на фото,не скажешь что это фото друзей. Пожалуй все-таки любовь",

"Ну что вы такое говорите – это настоящая любовь на фотографиях!",

"Когда-то верила но по моему опыту кто-то в такой дружбе надеется на большее и рано или поздно это проявит",

"Не очень, потому что из нее рождается любовь. Я со своим мужем поначалу просто дружила",

"Вы слишком светитесь от той дружбы, не верю",

"Да, дружила я так. Теперь в браке и дети есть. И оказывается, он 3 года решался на ту дружбу",

"Но думаю что один из них влюблен и рад любым отношениям даже дружеские",

"Верю, дружим уже очень много лет. Затем с его женой стали лучшими подругами",

"Нет! Это любовь и вы ему нравитесь он просто не смелый)))".

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