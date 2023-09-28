Популярная украинская актриса и героиня реалити-шоу "Холостяка" Ксения Мишина обратила внимание на себя благодаря новому посту в Инстаграм. Мишина также поделилась своими впечатлениями в своих Stories, разместив фотографии с мероприятия, которое посещала с друзьями.

В этот раз Мишина предстала перед публикой в крошечном черном наряде и сатиновых туфлях от Versace.

Она также опубликовала видео, на котором они прогуливались с подругой по Киеву перед мероприятием. В подписи к видео она просто написала "Дружба".

«Но уж разразделись бы.. что там ходить?? Весело девкам в Войне!! Ну,то такое.. Каждому свое.. Люди разные, восприятие ситуаций разное.. Еще бы головы имели...Короче.. что попало. .Не завидую. Дивлюсь. Ну, хоть кому-то весело. Играйте девки..;

Когда-то очень нравилась эта актриса…но лучше бы она ролями прославлялась…теперь одни фото с уровня, на трассе, очень разочарована. Была уверена что голую себя показывать нужно только тем у кого с мозгами проблемы;

И пусть меня забрасывают яйцами, но имели бы стыд!!! Никто уже не просит о донате, хотя бы распространить. Но и это сделать они не могут. Жаль ребят, гибнет цвет нации, пока другие роскошеют» - возмутились украинцы в ответ.

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