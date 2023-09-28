Олег Скрипка решил поделиться своими мыслями относительно тех, кто считает человечеству «размножаться», пишет Politeka.net.

По словам лидера «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки, у человечества есть два механизма – чтобы размножаться, а другой – чтобы остановить популяцию.

При чем, по мнению Олега Скрипки, есть и инструменты, останавливающие популяцию людей – среди них война, болезни, эпидемии, фиминизм, ЛГБТ.

Олег Скрипка также подчеркнул, что он не против феминисток и ЛГБТ, но он за здоровое общество, за то, чтобы Украина развивалась и процветала.

«А для этого должно быть основа, основа – это здоровое общество, как у хасидов и настоящих украинцев», - подчеркнул лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, напомнив, что у него самого четверо детей.

И это минимум, каким должен быть, отметил Олег Скрипка.

Однако музыкант остался непонятным некоторым украинцам. В соцсетях женщины выражают возмущение по поводу предъяв мужчин к феминизму и ожиданиям, что женщина должна сидеть дома и нянчить кучу детей.

Также украинки высказывают мнение, что навязывать другим свой образ жизни – это неправильно. Некоторые уверены, что на образ жизни в первую очередь влияет финансовое состояние. Мол, многие не против того, чтобы в семье было много детей, но все дело в деньгах. Вернее, их отсутствии на обеспечение большой семьи.

«Людям также мешает размножаться низкий уровень жизни в стране»,

«А вы женщин не пробовали спрашивать, чего они хотят (я про рожать)?

Хотя, с кем здесь спорить, он сказал, чтобы сказать, а не услышать»,

«Иногда лучше промолчать, за умного сошел бы»,

«Забыл выпить таблетки»,

«Главное – это быть счастливым. А счастлив ли ты с четырьмя детьми или без детей, это уже дело каждого. Насаждать свой образ жизни другим неправильно.



Также люди чуть-чуть не понимают, сколько стоит вырастить одного ребенка, эмоционально и финансово, не говоря уже о большем. Создавайте людям условия, чтобы больше рожать, их заставлять не надо будет….»,

«Ну не вижу я, чтобы мужчины в Украине так бегом нянчились с детьми. Сори за правду. Женщины вывозят все сами на себе. И дай Бог, чтобы мужчина хотя бы деньги нормальные зарабатывал на семью из 2-4 детей, если уж он не в состоянии наравне заботиться о детях и воспитании….»,

«Я предлагаю господину Олегу спуститься из своего окружения, где царит луи виттон, в прожилку общества обычных украинцев. Каким сейчас тяжело себя обеспечить не то что детей. Увидеть реалии жизни людей без денег и ресурсов. И потом задать вопрос, как в селе, где нет работы кормить тех 4 детей, если ты не артист… »

"Иногда Скрипке стоит закрыть рот! Сколько зашкваров от него звучало за последнее время?!!! Я уже молчу о том, что он выступал на одной сцене с россиянами, когда гастролировал по Европе!",

"Так чтобы уважать друг друга, надо просто плодиться, как кролики...А я то думала, что уважение строится на любви, зрелости, работе над собой и отношениями, а надо было просто рожать детей", - комментируют украинцы высказывания Олега Скрипки.

Последние новости Украины:

Лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка резко высказался о музыкальных предпочтениях украинцев.

Ранее Олег Скрипка смутил заявлением о роли путина.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка резко высказался об украинских гастролерах в РФ.