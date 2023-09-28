На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали историю женщины из Харьковской области, которая бежала от войны в Латвию. Татьяна Колий из Шевченкового, она всю жизнь пела, работая в местном доме культуры. Однако, война заставила женщину бежать за границу и полностью менять свою жизнь.

"В 44 моя жизнь началась заново. Я переехала из Харьковской области, поселок Шевченковое, и сейчас я проживаю в Латвии Вентспилс. Латвии я благодарна за то, что они нас приютили, за то, что так они относятся к нам украинцам. Я решила брать себя в руки – работать, жить, продолжать жизнь. Я полностью сменила профессию, я была руководителем вокального ансамбля в Шевченковом, а в Латвии я продавец в магазине одежды", - поделилась своей историей Татьяна Колий.

Для выступления на "Голосі країни" женщина выбрала чувственную песню Софии Ротару "Чекай", которая довела до слез зрителей в зале и пользователей в сети. Правда, тренеры не обернулись к Татьяне. Как объяснил Артем Пивоваров, мест у них осталось очень мало, поэтому напряжение растет.

Тем временем в комментариях к видео украинцы поддержали Татьяну теплыми словам:

"Таня, ты молодец! Аплодирую стоя".

"Неважно, что не прошла. В вашем исполнении любовь и искренность. Вы мне понравились больше, чем десяток одинаковых девочек".

"Публика просто молодец! Очень хорошо поддерживает участников, а Таня не останавливайся! Иди вперед".

"Очень красивое исполнение".

"Очень хорошо спела, ты наша гордость".

"Очень душевно, слезы обратились. Чувствуется, что это зрелая женщина с опытом проживала песню, а не просто пела".

"Хорошо поете! Вы молодец".

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