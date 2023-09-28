Ирина Пиляева, участница "Мисс Украина-2023", высказала свою позицию относительно своих отношений с российским бизнесменом Александром Орловым и подчеркнула свою приверженность Украине. Ранее возник скандал, связанный с утверждением украинского юмориста и продюсера Андрея Лузана, что Пиляева встречается с Орловым.

Ирина подтвердила свои отношения с Орловым и утверждает, что они начались до начала военных действий в Украине. Она также отметила, что в прошлом у Орлова были посты, выражающие его позицию против войны. Хотя эти посты были удалены из его Instagram, Ирина утверждает, что они были опубликованы.

Участница "Мисс Украина 2023" также оспаривает упреки в отношении своей патриотичности, указывая на свои социальные медиа записи, в которых она поддерживала мир и оставляла символику Украины еще до начала скандала, который разгорелся вокруг нее.

"С 24 февраля у меня были сердечки в цветах флага Украины. До этого у меня была аватарка также флагом Украины. Можно посмотреть по моим постам в Instagram, что я всегда поддерживала Украину" - заявила участниа "Мисс Украина 2023" после критики.

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