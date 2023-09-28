Сегодняшний гороскоп Таро для каждого знака Зодиака в астрологии появится во время Полнолуния в Овне 28 сентября 2023 года.

Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 28 сентября 2023 года: готовимся к завершению одного лунного цикла.

Вот что вас ждет начиная с этого четверга.

Гороскоп Таро на 28 сентября 2023 года:

Овен: Колесница

Овен, вы не застрахованы от трудностей, которые бросает вам жизнь. Однако сегодня вы оказались на высоте и преодолели препятствия, которые пытались сбить вас с курса. Сегодня вы подходите к вещам вперед и редко оглядываетесь назад.

Следите за призом и мчитесь к победам. Сегодня вы обращаете внимание на свою старую жизнь и вспоминаете, откуда вы родом. И вы двигаетесь вперед более позитивно, чтобы улучшить свое будущее.

Телец: Восьмерка Мечей

Телец, сегодняшняя карта Таро призывает вас смотреть внутрь себя, а не на свое окружение. Вы можете чувствовать себя пойманным в ловушку своих нынешних обстоятельств и сомневаться в том, что вселенная или окружающие вас люди замышляют ваше падение. Пришло время взглянуть на эти удушающие ситуации в новом свете.

Были ли случаи, когда вы могли позволить себе свободу, но находили утешение в том, что вам знакомо, даже если это для вас болезненно? Вы способны избежать этих тревожных сценариев. Начиная с сегодняшнего дня, не позволяйте страху говорить громче вашего желания счастья.

Близнецы: Паж Мечей

Близнецы, сегодня вы можете услышать неутешительные новости о задержке сроков. Вы ожидали этого из-за того, как развивались дела, и теперь время, необходимое для того, чего вы с нетерпением ждали, возможно, сошло на нет.

Поначалу это можно рассматривать как сильную душевную боль , как будто сколько бы вы ни ждали событий, они никогда не приходят вовремя. Однако этот момент может еще больше прояснить, чего вы жаждете и чего ожидаете. Не прыгайте быстро навстречу потере; дайте времени благодать показать вам то, что вам следует знать.

Рак: Семерка Жезлов

Рак, это не тот день, когда нужно отступать от своих основных ценностей. Сегодня вас призывают отстаивать свой собственный этический кодекс и не позволять другим влиять на ваши убеждения. Разумно выбирать свои собственные битвы.

Это не означает, что нужно сдаваться, когда ваше счастье или безопасность чувствуется под угрозой. Вам не нужно минимизировать себя, чтобы успокоить других. Будьте смелыми и стойте прямо. Защищайте то, что для вас важно, без извинений.

Лев: Король Кубков

Лев, это фантастический день, чтобы задуматься о том, как далеко ты продвинулся за последние несколько глав своей жизни. У вас могут быть физические или финансовые цели, которые являются наиболее важными для достижения. Тем не менее, важно не упускать из виду эмоциональную зрелость, которую вы воспитали в себе. Ты всегда впечатляешь, Лео.

Однако оказываете ли вы себе ту же самую похвалу, которую ищете от других? Крайне важно радоваться той стабильности, которую вы создаете. Никто не сможет дать вам ту оценку, которую вы заслуживаете, лучше, чем ваше собственное существо.

Дева: Двойка Кубков

Дева, в социальном плане в вашу жизнь вносится некоторый баланс. Сегодня в ваших профсоюзах царит гармония. Это прекрасная возможность познакомиться с людьми, которые заставят вас почувствовать себя полноценным. Это не подходящий день, чтобы уклоняться от ситуаций и замыкаться в себе.

Вас призывают устанавливать связи и позволять им расцветать. Позвольте себе лелеять и поливать эти многообещающие отношения, не беспокоясь о том, что они увянут слишком быстро. Наслаждайтесь моментом, в котором вы находитесь.

Весы: Король Жезлов

Весы, вы не можете планировать лучшее будущее, не предпринимая активных действий сегодня. Этот день — призыв взять на себя ответственность за свою жизнь, чтобы вы могли расчистить путь для продвижения вперед. Вы ярко мечтаете и верите в волшебство, которое создаете.

Эти идеи могут воплотиться в жизнь, но никогда не увидят свет, если вы не будете стремиться воплотить их в реальность. Вы единственный, кто может воплотить свои мечты в реальность; чего же ты ждешь?

Скорпион: Башня

Скорпион, пришло время освободиться от того, за что ты слишком долго держался, прежде чем произойдет пародия. Вы не избавитесь от катастрофы, защищая свой собственный мир. Отсюда некуда расти; разрушение уже настигло вас.

Если вы хотите искать лучшей жизни и вспомнить радости, которые вы когда-то знали, пришло время избавиться от ужасов, которые держат вас в ловушке. Вы заслуживаете лучшего, чем ждать, пока мир рухнет под вами.

Стрелец: Королева Кубков

Стрелец, мир не строит заговор против тебя. Сегодня вы обнаружите, что кто-то обращается к вам. Не стесняйтесь взять их за руку. Этот человек занимает особое место в вашем сердце, и с ним вам очень хочется поговорить.

Вашей первой реакцией может быть сомнение в обоснованности их доброты и подхода. Тем не менее, доверьтесь своим инстинктам и немного верьте во Вселенную, что время может быть божественным и поможет вам поддержать.

Козерог: Паж Кубков

Козерог, сегодня вас призывают исследовать творческие возможности и нестандартно мыслить, чтобы разрешить любой конфликт в вашей жизни. Это не день, чтобы подходить к ситуациям практично.

Вместо этого подумайте о новых и инновационных способах реализации предстоящих проектов. Сегодняшний день призывает вас не относиться к жизни так серьезно и наслаждаться поиском новых способов выработки стратегии.

Водолей: Звезда

Водолей, сегодня тебе светит новая надежда. Если раньше вас окружала ночь, не предвещая наступления утра, то сегодня вам показывают новое направление, которое приведет вас к светлому будущему. Позвольте окружающей среде вас тронуть; это будет величайший источник вдохновения, о котором вы только можете мечтать.

Рыбы: Двойка Жезлов

Рыбы, сегодня вас ждет новое приключение, которое может поставить вас в тупик относительно того, что вас ждет впереди. Однако вам нужно помнить, что ваши трудные дни позади.

Вы начали формировать лучшее сообщество, чтобы просить поддержки, когда вы не чувствуете себя достаточно сильным, чтобы стоять в одиночку. Не стесняйтесь обращаться и просить об этом утешении сегодня. Мир в ваших руках; не стесняйтесь обращаться за помощью.

Источник: yourtango.

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