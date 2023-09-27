В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить настоящий банош - густую кукурузную кашу, которую традиционно готовят на Западе Украины.

"На Закарпатье его готовят исключительно мужчины на открытом огне. Гуцулы говорят: "Вкусное блюдо может приготовить только влюбленный"", - рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.



Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀⠀

• Сметана – 250 г

• Молоко – 250 г

• Масло сливочное – 20 г

• Крупа кукурузная – 100 г

• Соль – 1/2 чайной ложки

• Бринза – 50 г

• Бекон – 80 г

Сметану, сливочное масло и молоко "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво соединяет в сотейнике и прогревает.

После этого добавляем соль и всыпаем кукурузную крупу, варим в течение 5-8 минут до состояния «мягкого пластилина». При этом кашу нужно постоянно помешивать – удобнее всего это делать силиконовой лопаткой.

Бекон "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает небольшими кусочками и обжаривает до шкварок на сухой сковороде.

Выкладываем банош на тарелку, посыпаем кусочками брынзы, шкварками, зеленью и можно смаковать.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Очень вкусное блюдо❤️";



"Ни раз не смаковал) но очень хочется попробовать 😍";

"Это очень круто!".

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