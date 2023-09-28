В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить завиванцы с вишнями и орехами.
"Именно такие кифлики готовила моя пробабушка, это вкус детства💛Помните? Еще с давних времен завиванцы символизируют благополучие и крепость семьи. Давайте готовить вместе и пусть это будет семейная традиция", - советует "Мастер Шеф" Глинская.
Для опары нам понадобятся:
- 300 мл молока
- 5 г сухих дрожжей
- 20 г сахара
- 150 г муки
Для теста (в расчете на три пирога):
- опара
- 500 г муки
- 2 яйца
- 4 г соли
- 60 г сахара
- 100 г сливочного масла
Для вишневой начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:
- 600 г вишен
- 100 г сахара
- 60 г кукурузного крахмала
- 1 ч. л. корицы
Для ореховой начинки:
- 300 г грецкого ореха
- 150 г сахара
Для глазирования:
- 1 желток
- 10 мл молока
Чтобы приготовить опару, просто смешиваем молоко с дрожжами, сахаром и мукой и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.
Далее к опаре "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет муку, яйца, соль, сахар и сливочное масло. Замешиваем тесто и оставляем его на 1,5 часа подходить при комнатной температуре.
Тем временем готовим начинки. Для вишневой смешиваем вишни вместе с сахаром, корицей и крахмалом в ковше, провариваем и оставляем охлаждаться. Для ореховой просто смешиваем орехи и сахар в измельчителе до консистенции «мокрого песка».
Делим тесто на 6 частей – по две на каждый завиванец. Раскатываем тесто. На один пласт по всей площади выкладываем ореховую начинку, сверху второй пласт теста, на него смазываем вишневую начинку и заворачиваем все в рулет. Так же формируем еще два завиванца и оставляем их подниматься на час.
После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает завиванцы глазировкой и отправляет в разогретую до 175 градусов духовку на 30-35 минут.
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