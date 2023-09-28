В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить завиванцы с вишнями и орехами.

"Именно такие кифлики готовила моя пробабушка, это вкус детства💛Помните? Еще с давних времен завиванцы символизируют благополучие и крепость семьи. Давайте готовить вместе и пусть это будет семейная традиция", - советует "Мастер Шеф" Глинская.

Для опары нам понадобятся:

300 мл молока

5 г сухих дрожжей

20 г сахара

150 г муки

Для теста (в расчете на три пирога):

опара

500 г муки

2 яйца

4 г соли

60 г сахара

100 г сливочного масла

Для вишневой начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

600 г вишен

100 г сахара

60 г кукурузного крахмала

1 ч. л. корицы

Для ореховой начинки:

300 г грецкого ореха

150 г сахара

Для глазирования:

1 желток

10 мл молока

Чтобы приготовить опару, просто смешиваем молоко с дрожжами, сахаром и мукой и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.

Далее к опаре "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет муку, яйца, соль, сахар и сливочное масло. Замешиваем тесто и оставляем его на 1,5 часа подходить при комнатной температуре.

Тем временем готовим начинки. Для вишневой смешиваем вишни вместе с сахаром, корицей и крахмалом в ковше, провариваем и оставляем охлаждаться. Для ореховой просто смешиваем орехи и сахар в измельчителе до консистенции «мокрого песка».

Делим тесто на 6 частей – по две на каждый завиванец. Раскатываем тесто. На один пласт по всей площади выкладываем ореховую начинку, сверху второй пласт теста, на него смазываем вишневую начинку и заворачиваем все в рулет. Так же формируем еще два завиванца и оставляем их подниматься на час.

После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает завиванцы глазировкой и отправляет в разогретую до 175 градусов духовку на 30-35 минут.

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