В этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить завиванцы с вишнями и орехами.

"Именно такие кифлики готовила моя пробабушка, это вкус детства💛Помните? Еще с давних времен завиванцы символизируют благополучие и крепость семьи. Давайте готовить вместе и пусть это будет семейная традиция", - советует "Мастер Шеф" Глинская.

Для опары нам понадобятся:

  • 300 мл молока
  • 5 г сухих дрожжей
  • 20 г сахара
  • 150 г муки

Для теста (в расчете на три пирога):

  • опара
  • 500 г муки
  • 2 яйца
  • 4 г соли
  • 60 г сахара
  • 100 г сливочного масла

рецепт, "Мастер Шеф"

Для вишневой начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

  • 600 г вишен
  • 100 г сахара
  • 60 г кукурузного крахмала
  • 1 ч. л. корицы

Для ореховой начинки:

  • 300 г грецкого ореха
  • 150 г сахара

Для глазирования:

  • 1 желток
  • 10 мл молока

Чтобы приготовить опару, просто смешиваем молоко с дрожжами, сахаром и мукой и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.

рецепт, "Мастер Шеф"

Далее к опаре "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет муку, яйца, соль, сахар и сливочное масло. Замешиваем тесто и оставляем его на 1,5 часа подходить при комнатной температуре.

Тем временем готовим начинки. Для вишневой смешиваем вишни вместе с сахаром, корицей и крахмалом в ковше, провариваем и оставляем охлаждаться. Для ореховой просто смешиваем орехи и сахар в измельчителе до консистенции «мокрого песка».

Делим тесто на 6 частей – по две на каждый завиванец. Раскатываем тесто. На один пласт по всей площади выкладываем ореховую начинку, сверху второй пласт теста, на него смазываем вишневую начинку и заворачиваем все в рулет. Так же формируем еще два завиванца и оставляем их подниматься на час.

После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смазывает завиванцы глазировкой и отправляет в разогретую до 175 градусов духовку на 30-35 минут.

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