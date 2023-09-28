В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить вкуснейший печеночный паштет.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

Печень утиная или куриная - 950 г

Лук шалот – 150 г

Чеснок – 10 г

Морковь – 70 г

Масло сливочное – 250 г

Шоколадный ром или коньяк – 100 мл

Сливки - 250 г

Соль – 10 г

Перец черный молотый – 2 г

Масло растительное - 80 г

Лук шалот "Мастер Шеф" Люлько нарезает перьями, а морковь - кольцами. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем лук с морковью, добавляя измельченный чеснок, до полной готовности.

После этого добавляем в сковороду алкоголь и испаряем все спирты. Затем заливаем все сливками и доводим до кипения.

"Отдельно обжариваем печень до золотистой корочки (она дает насыщенный вкус) до полной готовности, но чтобы внутри печени была розовая сукровица!", - советует "Мастер Шеф" Николай Люлько.

Обжаренную печень выкладываем в сковороду к овощно-сливочной массе.

"Соединяем в блендере обжаренную печень, овощи с выпаренным алкоголем и сливками, сливочное масло комнатной температуры, соль и перец. Перебиваем до однородной массы! Протираем готовую смесь через сито и отправляем в холодильник!", - объясняет "Мастер Шеф" Николай Люлько.

Подавать такой паштет шеф-повар советует в интересном сочетании: с крошками орехов и шоколада, а также свежими ягодами (сам Люлько выбрал клубнику и голубику).

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