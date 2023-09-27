MELOVIN устроил перфоманс, придя в маске и с плакатом на церемонию "Музвар"

MELOVIN в костюме свиньи и с табличкой "дайте деньги на ВСУ, ибо не хватает на виллу" пришел на церемонию "Музвар". Звезда поделился реакцией СМИ на его перфоманс в своем Инстаграм.

"Ваши набитые карманы сегодня = отнятые жизньyb наших защитников на фронте! Слава ВСУ!", - написал звезда в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Галстуком по роже, это огонь Мел!! Спасибо за твои посылы обществу, за твой месседж, обожаю тебя",

"Поддерживаю, но хочется сказать другое) Вау! Нравится как звучит студийка!!",

"Мел, образ сатирический и боли в сердце .. Ты очень смелый и искренний человек, тебе это болит и ты пытаешься сделать все, что в твоих силах, чтобы что-то изменить. Мне уже много лет. И мой опыт жизни говорит громко, что борьба с коррупцией в политике или просто в обществе в нашем обществе приводит только к двум результатам – если смелый человек борец становится заметным и начинает мешать власть имущим, то сначала его пытаются купить, потом запугать, часто это приводит к желаемому результату. Или напуганный человек просто умолкает. Ну а если все методы не помогают, то человека просто осуждают по ложным показаниям, или убивают физически".

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