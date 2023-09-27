На своей странице в Instagram Дмитрий Комаров решил поделиться с украинцами жуткими кадрами накануне премьеры пятисерийного документального цикла "Год. Харьковщина".

"В апреле 2022 года враг подошел вплотную к Харькову. Линия обороны тогда проходила буквально по Окружной дороге, а город постоянно обстреливался. Тогда мы снимали и не думали ни о каком фильме. Я вообще не понимал судьбы этих кадров, но очень хотел, чтобы эти ужасные страницы нашей истории не стерлись, не исказились, а остались как свидетельство преступлений россиян против нашего народа", - вспоминает Дмитрий Комаров.

Комаров рассказал, что хорошо помнит день на видео. Ведущий поднялся на наблюдательную башню и собственными глазами увидел, что российские оккупанты находились в посадке на расстоянии около километра от них.

"За Кольцевой был враг, до него было чуть больше километра. Он видел нас, а мы видели его. Обстрелы могли начаться каждый миг. Эти кадры вошли в пятисерийный цикл «Год. Харьковщина» не только как свидетельство преступлений россиян, но и в качестве примера невероятной силы духа, единения и смелости украинцев, которые выстояли и ежедневно продолжают сопротивляться врагу", - подчеркнул Дмитрий Комаров.

Новый проект, в котором Дмитрий Комаров и команда "Мир наизнанку" с другой стороны раскрыли события и результаты Харьковского контрнаступления, покажут уже 29 сентября.

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