На своей странице в Instagram звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко рассказала, чем занималась во время поездки в Турцию.

"Кроме агрессора, у Украины есть другие соседи! Зная искреннее и доброе турецкое сердце, зная насколько мы как страны близки, насколько мы чувствуем друг друга, понимаем друг друга и приходим на помощь друг другу, во время своего выступления в Стамбуле в рамках Официального приема Генерального консульства Украины в Стамбуле по случаю Дня независимости Украины обратилась к турецкому народу с призывом о поддержке", — заявила Руслана Лыжичко.

Перед турецкой публикой Руслана подчеркнула, что украинцы сильны, мы выстоим, но вместе это делать легче.

"Это были не политические лозунги и призывы, не слова политика, чиновника, бюрократа, а искренние слова музыканта, певицы, обладателя не военной, а музыкальной победы, одержанной мной в Турции, в Стамбуле… и я почувствовала, что они отозвались в сердцах присутствующих", — признается звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко.

Кроме обращения, Руслана порадовала также музыкальным выступлением.

"Ведь моя миссия сегодня прежде всего культурная. Я исполнила как «Дикі танці», так и сделала премьеру новой песни. Несмотря на то, что звуки сирены стали громче звуков музыки, я продолжаю творить музыку, демонстрируя нашу несгибаемость духа ❤️‍ 🔥", - добавила Руслана Лыжичко.

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