В этот раз Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить вкусный и полезный сэндвич с яйцом к завтраку.

"Утро начинается не с кофе, а… с завтрака (ведь кофе натощак вредно). Предлагаю сегодня вместе полакомиться вкусным и полезным завтраком - сэндвичем с яйцом!", - советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

• Отварные яйца – 2 шт.

• Авокадо спелый – 1 шт.

• Горчица – 1 ч.л.

• Сок половины лимона

• Соль и перец – по вкусу

• Крем-сыр – 30 г

• Хлеб

• Листья шпината

• Сыр Чеддер – 2 кусочка

• Хлеб – 2 ломтика

В миску "Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво" выкладывает очищенные яйца, авокадо, добавляет горчицу, сок лимона, соль, перец и крем-сыр. Разминаем эту массу вилкой.

На хлеб выкладываем кусочек сыра чеддер, затем начинку из яиц и авокадо, накрываем все листьями шпината и еще одним кусочком сыра, а сверху кладем еще один ломтик хлеба.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жарит сэндвич на сковороде до готовности, а затем разрезает пополам и подает на стол.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Уже попробовала 🔥 очень вкусно🔥";

"Эктор, что вы делаете, ваши рецепты сводят с ума, сразу иду на кухню😂";

"Вкусность, спасибо за рецептик".

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