В этот раз Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить вкусный и полезный сэндвич с яйцом к завтраку.
"Утро начинается не с кофе, а… с завтрака (ведь кофе натощак вредно). Предлагаю сегодня вместе полакомиться вкусным и полезным завтраком - сэндвичем с яйцом!", - советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
• Отварные яйца – 2 шт.
• Авокадо спелый – 1 шт.
• Горчица – 1 ч.л.
• Сок половины лимона
• Соль и перец – по вкусу
• Крем-сыр – 30 г
• Хлеб
• Листья шпината
• Сыр Чеддер – 2 кусочка
• Хлеб – 2 ломтика
В миску "Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво" выкладывает очищенные яйца, авокадо, добавляет горчицу, сок лимона, соль, перец и крем-сыр. Разминаем эту массу вилкой.
На хлеб выкладываем кусочек сыра чеддер, затем начинку из яиц и авокадо, накрываем все листьями шпината и еще одним кусочком сыра, а сверху кладем еще один ломтик хлеба.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жарит сэндвич на сковороде до готовности, а затем разрезает пополам и подает на стол.
Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":
"Уже попробовала 🔥 очень вкусно🔥";
"Эктор, что вы делаете, ваши рецепты сводят с ума, сразу иду на кухню😂";
"Вкусность, спасибо за рецептик".
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