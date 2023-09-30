Владимир Ярославский, который вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф", поделился проверенным рецептом.

На этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать обычный запеченный картофель очень вкусным. Для этого нужно знать несколько маленьких нюансов.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский объяснил, что результат сильно зависит от сорта картофеля. Есть специальные для запекания и жарки: Аризона, Белароза, Лабелла, Ред Леди, Эволюшн, Мадлен, Ривьера, Синеглазка и т.д.

"Если вы не знаете сортов, выбирайте желтую в середине. Мякоть чем желтее, тем вкуснее получится картофель", - советует судья "Мастер Шеф" Ярославский.

Выбираем целые и красивые картофелины, замачиваем их в воде, а затем очень хорошо вымываем, даже со щеткой.

Нарезаем картофель на дольки, хорошо солим, посыпаем специями барбекю (паприка, луковый порошок, чеснок, черный перец, красный перец), можно добавить немного сухих трав (тимьян, базилик). Поливаем растительным маслом, перемешиваем, выкладываем на противень и отправляем в разогретую до 210 духовку в режиме нагрева с обдувом.

"Обязательно нагрейте духовку заранее - картофель может пустить сок и результат будет хуже. Держал в духовке примерно 20 минут, ну, возможно, на 2 минутки дольше, но больше обращайте внимание на красивый румяный цвет картофеля", - пояснил "Мастер Шеф" Ярославский.

Таким образом у нас получится идеальный картофель с румяной корочкой и мягкий, сочный в середине. Подавать его можно как гарнир к любому блюду.

"Можно даже посыпать измельченным чесноком и зеленью. Мы ели просто руками вмачивая в мой кетчуп из слив. Очень вкусно поливать ароматным оливковым маслом. Будет изысканно, если горячий еще картофель полить трюфельным маслом. А если картошку только из печи посыпать пармезаном или другим выдержанным сыром - вообще все будут просто в восторге", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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