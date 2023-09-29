На этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусные сырники с яблоками, которые станут интересной альтернативой обычным.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

300 г творога

2 яблока сорта голден (можно и другой сорт, но не быстро темнеющие)

1 маленькое яйцо

2 ст. ложки муки (35-40 г)

30 г сахара

щепотка корицы

растительное масло для жарки

"Творог надо хорошо отжать от сыворотки - это самый важный этап. Яблоки очистить от кожуры и нарезать меленько. Именно нарезать, чтобы яблоко было сухое", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Смешиваем творог, измельченное яблоко, сахар, муку, корицу и яйцо. Формируем из творожной массы «колбаску» и нарезаем ее «шайбами». Далее формируем сырники, обваливая их немного в муке.

Обжаривать сырники "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует на маленьком огне под крышкой в ​​два приема: переворачиваем первый раз с каждой стороны до появления корочки, а второй раз - поменьше по времени, также с обеих сторон, чтобы внутри все прогрелось.

Судья "Мастер Шеф" Ярославский добавил, что такое приготовление под крышкой более энергоэффективно, чем с духовкой. Яблочные сырники будут смаковать как горячими, так и холодными.

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