На этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусные сырники с яблоками, которые станут интересной альтернативой обычным.
Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- 300 г творога
- 2 яблока сорта голден (можно и другой сорт, но не быстро темнеющие)
- 1 маленькое яйцо
- 2 ст. ложки муки (35-40 г)
- 30 г сахара
- щепотка корицы
- растительное масло для жарки
"Творог надо хорошо отжать от сыворотки - это самый важный этап. Яблоки очистить от кожуры и нарезать меленько. Именно нарезать, чтобы яблоко было сухое", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Смешиваем творог, измельченное яблоко, сахар, муку, корицу и яйцо. Формируем из творожной массы «колбаску» и нарезаем ее «шайбами». Далее формируем сырники, обваливая их немного в муке.
Обжаривать сырники "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует на маленьком огне под крышкой в два приема: переворачиваем первый раз с каждой стороны до появления корочки, а второй раз - поменьше по времени, также с обеих сторон, чтобы внутри все прогрелось.
Судья "Мастер Шеф" Ярославский добавил, что такое приготовление под крышкой более энергоэффективно, чем с духовкой. Яблочные сырники будут смаковать как горячими, так и холодными.
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