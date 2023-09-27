Гороскоп Таро на 27 сентября 2023 года представлен для всех знаков зодиака в астрологии.

Вы можете чувствовать, как растворяетесь в какой-то душевной боли и сталкиваетесь с разочарованием.

Возможно, вы захотите ускорить свое исцеление; однако Вселенная просит вас погрузиться в эти большие чувства и исследовать, кем вы можете стать благодаря им. Отсюда огромный потенциал для развития вашей жизни.

Таро-гороскоп для каждого знака зодиака на 27 сентября 2023 года:

Овен: Повешенный

Овен, ваш вспыльчивый характер может вызывать у вас ощущение, что вам всегда нужно брать ситуацию под контроль и с удовольствием идти вперед. Однако сегодня карты просят вас сделать паузу в ситуациях, которые вызывают у вас колебания. Позвольте себе задержаться во всем, что вы чувствуете, подтвердить эти эмоции и принять решения с новой точки зрения, которая послужит вам лучше. Не нужно торопиться в тех местах, где вы чувствуете, что застряли. Это день, когда нужно отказаться от старых привычек, которые заставляют вас успокаиваться на старых привычках. Позвольте себе паузу, прежде чем предпринимать решительные действия.

Телец: Иерофант

Телец, традиции и рутина могут показаться вам безопасными. Вы упрямы, чтобы изменить статус-кво. У вас есть фундаментальные убеждения, которые являются квинтэссенцией самого вашего существа. Однако этот день призывает вас увидеть, каким образом эти традиции, к которым вы привыкли, заставляют вас чувствовать себя ограниченными в вашем росте. Выйдите из своей зоны комфорта и начните добавлять в свой распорядок дня. Не отказывайтесь от того, что зовет вас по имени, только потому, что это не то, чего от вас обычно ожидают.

Близнецы: Отшельник

Близнецы, возможно, вы часто являетесь душой и смехом своего ближайшего окружения, но как вы можете наполнить других пустой чашей? Сегодня вас просят отдохнуть и отступить. Это не избегание и ни в коем случае не призыв оказаться в одиночестве. Однако это можно рассматривать как призыв к самому себе. Позвольте себе посидеть в тишине, чтобы услышать свои мысли. Благодаря этому вы сможете вернуться с вновь обретенной мудростью и большей уверенностью в себе, когда остаетесь в одиночестве.

Рак: Шестерка Жезлов

Рак, для тебя это день праздника и радости. Люди признают работу, которую вы вложили в себя, и хотят радоваться успеху, который вы накапливаете в своей жизни. Не стесняйтесь этого; присоединяйтесь к празднику. Вы добились большого прогресса, и вам нужно отпраздновать рост, которого вы достигли в своей жизни. Пришло время проявить себя и позволить себя увидеть и оценить.

Лев: Паж Кубков

Лев, позволь своему любопытству направлять твой день. Что-то тянет вас, что кажется правильным. Не все должно быть основано на логике и разуме. Иногда полезно исследовать новые идеи только потому, что они вам подходят. Вам не нужно подтверждать стремление к страсти разумными рассуждениями. Будьте изобретательны и будьте дикими. Ваш внутренний ребенок будет благодарен вам за путешествие, в которое вы его отправляете сегодня.

Дева: Рыцарь Кубков

Дева, сегодня отличный день для нового свидания. Если вам поступило предложение от поклонника, примите его. Позвольте себе сбить вас с ног. Это может вызывать дискомфорт, когда вы отпускаете представление о том, что вы можете иметь, и исследуете то, чего вы действительно хотите. Возможно, вы боитесь сказать вслух, чего желаете. Однако, когда представится такая возможность, не сомневайтесь в положительных сторонах дела. Живите настоящим моментом и наслаждайтесь ими такими, какие они есть. Доверьтесь Вселенной, что грядут хорошие вещи.

Весы: Пятерка Жезлов

Весы, то, что вы преследуете, будет иметь некоторое сопротивление. Сегодня важно помнить, что неудобные вещи не являются плохими по своей сути. Это не обязательно должна быть битва. Работать посредством общения и следить за тем, чтобы все участники были услышаны и поняты, полезно для здоровья. Взросление может быть неудобным; нет никаких причин, по которым это должен быть конфликт. Это шанс проявить желание учиться. Будьте скромными, когда вам нужно, и твердо стойте на границах, которые вам неудобно менять.

Скорпион: Семерка Мечей.

Сегодня Скорпион просит вас следить за тем, что у вас вызывает подозрения. Иногда вам может казаться, что вы не можете доверять своей интуиции, особенно когда чье-то слово настолько убедительно. Ты умнее этого. Не позволяйте обмануть себя простыми словами. Примите во внимание действия, стоящие за тем, что вам говорят, и не упускайте из виду возникшие закономерности. Будьте мудры и берегите себя.

Стрелец: Королева Мечей

Стрелец, перестань искать одобрения других в отношении решений, которые ты принимаешь для себя! Вы мудры, обладаете ясностью и остроумием. Позвольте себе доверять своему сердцу. В свою очередь, нет особых причин делать что-то, не корыстное, чтобы доставить удовольствие другим. Это твоя жизнь. Вы можете идти одинокой дорогой, но на своем пути вы обретаете независимость.

Козерог: Колесница

Козерог, продолжай двигаться вперед. Ваш драйв сегодня не имеет себе равных. Используйте эту энергию, чтобы продвинуться вперед к своим целям. На горизонте вас ждет столько успехов, с которыми вы еще даже не столкнулись. Используйте эти мечты как свою музу сегодня. Всего за 24 часа можно добиться очень многого. Воплотите энергию акулы и продолжайте двигаться вперед. Сегодня нужно сделать денежные шаги .

Водолей: Мир

Водолей, сегодня тебе предстоит закрытие главы . Это не следует рассматривать как потерю. Вы завершили путешествие, в котором находитесь. Эти действия являются лишь достижениями в вашей истории. Сегодняшний день может дать вам совершенно новое ощущение цели. Это прекрасная возможность узнать, кем вы становитесь, и поразмышлять о том, кем вы были и кем всегда были. Радуйтесь своим действиям; никто не прикроет твою спину так, как ты.

Рыбы: дурак

Рыбы, какой замечательный день для нового приключения! Возможно, сегодня вы делаете первые шаги в новом путешествии, которое вам так хотелось исследовать. Это захватывающий день для вас, чтобы рискнуть и поверить в себя. Это не значит, что все пройдет без ошибок. Вы собираетесь все испортить; вы будете совершать ошибки. Однако вы не сможете вырасти или стать лучше без ошибок. Будьте любопытны, исследуйте счастье и извлекайте уроки из любых возникающих ошибок. Вы просто становитесь лучше, чем можете восхищаться.

Источник: yourtango.

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