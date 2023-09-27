В 2017 году Маричка Падалко как супруга народного депутата задекларировала 500 тысяч грн дохода в год. В новом интервью Славе Демину ведущая призналась, что на самом деле тогда и близко не зарабатывала столько, а также рассказала, как изменились ее заработки за это время.

"Конечно, это стало публичным, потому что на работе не принято говорить о зарплатах, это запрещено корпоративной этикой. И мне хотелось каждому подойти и сказать: "Друзья, то, что там задекларировано, это не значит, что я столько зарабатываю, если поделить эту сумму на 12. Это не моя зарплата".

Потому что в декларации учтены все возможные налоги. Ведь мы измеряем зарплаты — вот сколько ты получишь, а там плюс все эти проценты. Поэтому мне было очень неудобно, что люди могли подумать, что я столько зарабатываю там или больше, чем они", — рассказала Маричка Падалко.

Маричка Падалко добавила, что в гривнах ее зарплата ведущей осталась примерно на таком же уровне. Кроме того, у ведущей уже года три-четыре есть ФЛП.

"То есть я физическое лицо предприниматель, поэтому если у меня есть какие-то приглашения, за которые платят деньги, где-то сняться, где-то провести какой-то семинар, какие-то рекламные предложения - это все у меня идет через ФЛП и через все я плачу налоги. В этом плане у меня был 21-й год как раз успешный. Как ФЛП я собой гордилась как раз до начала войны", - объяснила Маричка Падалко.

Маричка Падалко также ответила Демину, что ее общий месячный доход раньше мог составлять 2000 долларов, но сейчас уже нет, поскольку все поступления сократились, предложений очень мало.

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