Маричка Падалко, которая родилась и росла в центре Киева, в интервью Славе Демину рассказала, каким был ее путь перехода с русского языка на украинский.

Отец Марички Падалко родом из Полтавы, а дедушка 25 лет в Полтаве возглавлял кафедру украинской литературы и был автором учебников, которые переиздавали много раз. Дедушка ведущей по маминой линии был членом союза композиторов, писал обработки украинских песен, возглавлял капеллу бандуристов. То есть в семье было очень много украинского, но при этом мама и папа ведущей были русскоязычными.

"Я пошла в подчеркнуто русскую школу имени Ленина, где еще передо мной буквально закончила преподавать русский язык жена Щербицкого, поэтому русский язык это был главный предмет, и я честно признаюсь, что когда начался украинский у нас, это, наверное, в пятом классе, я думала, а я должна ли я его изучать, можно ли от него отказаться", — вспоминает Маричка Падалко.

Маричка Падалко вспомнила, что когда приезжала к дедушке в Полтаву, то говорила ему, что он говорит на неправильном русском.

"Мне так стыдно. То есть он умер в апреле 91-го года, не дожив совсем чуть-чуть... Он никогда не слышал меня украиноязычной. Ну и соответственно мой второй дедушка тоже никогда не слышал, чтобы я говорила по-украински", — признается Падалко.

Только в университете Маричка Падалко начала разговаривать на украинском, но тогда это было больше для преподавателей. Сознательно ведущая захотела говорить по-украински в 1994 году, когда уехала на год на обучение в США, но полностью отказалась от русского в быту только в 2004, после Майдана.

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