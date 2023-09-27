Известный комик и сценарист Александр Эллерт поделился новым фото и посоветовал, как жить и справляться с эмоциями.

Популярный украинский комик, сценарист, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который во время войны уехал жить в США, часто делится в Instagram подробностями своей американской жизни. Так, в этот раз Александр Эллерт показал черно-белое фото с какого-то из своих выступлений и поделился размышлениями на тему переживаний.

Как известно, после побега в США, Александр Эллерт часто публикует фото и видео с мероприятий, на которых выступает со своим стендапом. При этом Александр Эллерт не раз натыкался на критику из-за того, что читает стендап на российском языке.

И вот свой новый пост Александр Эллерт тоже написал на российском языке. В нем комик раздает советы, как жить:

"Слишком серьезные. Прям веет каменностью, вы ведь не скалы и не порода какая. Если уж вдохнули что-то хорошее, не спешите выпускать, плавно выдыхайте, потому что эту пустоту очень быстро заполняет серьезность и суета. У каждого свой п**дец происходит, уверяю вас. Все справятся, вопрос только, кто как пройдет этот период, в серости или с ямочками на щеках".

Стоит отметить, что сначала комментарии под постом Александр Эллерт открыл, а через короткое время почему-то закрыл, видимо, опасаясь критики от украинцев.

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