На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали выступление переселенки Екатерины Дигало, которая поразила зрителей и тренеров необычным пением и выбором песни. Как оказалось, девушка приехала на съемки в Варшаву из Германии, куда вынуждена была переехать из родного села Казачья Лопань после полномасштабного вторжения РФ.

Голос країни, скриншот: YouTube

Для выступления на "Голосі країни" Екатерина Дигало выбрала песню "Komet" на немецком языке, которая, как отметил тренер Иван Клименко, сейчас в топах всех немецких чартов. Участница смогла развернуть к себе сразу два тренерских кресла – Ивана Клименко и Артема Пивоваров.

Голос країни, скриншот: YouTube

И один, и второй тут же начали заманивать Катю в свою команду, обещая поработать с ней над созданием и написанием музыки. Девушка долго сомневалась, но в итоге выбрала команду Артема Пивоварова, чему он очень обрадовался. При этом стоит отметить, что Екатерина Дигало стала девятой, то есть предпоследней участницей в команде Артема Пивоварова.

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