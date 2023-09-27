На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали выступление переселенки Екатерины Дигало, которая поразила зрителей и тренеров необычным пением и выбором песни. Как оказалось, девушка приехала на съемки в Варшаву из Германии, куда вынуждена была переехать из родного села Казачья Лопань после полномасштабного вторжения РФ.

Для выступления на "Голосі країни" Екатерина Дигало выбрала песню "Komet" на немецком языке, которая, как отметил тренер Иван Клименко, сейчас в топах всех немецких чартов. Участница смогла развернуть к себе сразу два тренерских кресла – Ивана Клименко и Артема Пивоваров.

И один, и второй тут же начали заманивать Катю в свою команду, обещая поработать с ней над созданием и написанием музыки. Девушка долго сомневалась, но в итоге выбрала команду Артема Пивоварова, чему он очень обрадовался. При этом стоит отметить, что Екатерина Дигало стала девятой, то есть предпоследней участницей в команде Артема Пивоварова.

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