Модель Анна Неплях, победительница "Мисс Украина Вселенная", решила поделится своей проблемой. Звезда опубликовала подробности в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Теперь все понятно, можно не удивляться, что так накрывает", - написала Анна Неплях.

Звезда также добавила публикацию, что сегодня Украину накрыла сильнейшая магнитная буря. Как оказалось, ее сила составила почти девять баллов.

"А вас?", - спросила Анна, поинтересовавшись, как украинцы чувствуют себя.

"А еще не знаю, от чего меня кроет сильнее всего - погоды, или от того, что хочу новые туфли. А я очень капризная девочка, всегда привыкла получать, что хочу", - добавила звезда.

Стоит отметить, Анна Неплях - известная украинская модель, которая стала победительницей "Мисс Украина Вселенная". После этого знаменитость отправилась на "Мисс Мира" в Израиль, но там не смогла пройти в финал.

Модель, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения сменила 11 стран для жизни, но вернулась в итоге в Украину и стала переходить на украинский язык.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" Неплях показала, на какие жертвы идет ради успеха

Также Politeka писала, что "Мисс Украина Вселенная" Неплях в прозрачном платье заворожила на прогулке по Японии

А еще Politeka сообщала, что "Мисс Украина-Вселенная" Неплях показала необычный образ после катания на лошадях



