Певец Александр Пономарев поделился смешным видео с собакой, которая грустила под его песню. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Как бы вы прокомментировали?", - написал Александр.

Фанаты начали активно ставить лайки и написали комментарии под видео Пономарева:

"Сон после обеда",

"Кажется, что он думает: Вот в этих кожаных проблемах… это тебе не кость грызть…",

"Еще немного , И он бы в третий голос запел. (что это она?",

"ой. Ммммм.. вау-вау. Даже собачка скучает по любимой своей, мечтая о свидании и слушая вас Александр. Спасибо, порадовали меня и таким позитивом",

"До слез смеялась...".

Стоит отметить, Александр Пономарев - известный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украине в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Александр поделился кадрами о семье из Мариуполя, которые выжили.

"Историческое апокалиптическое видео семьи из Мариуполя, Коли Ока! Оставлю это здесь! Семья выжила, Слава Богу! П.с не ставьте гневных смайликов, потому что фб меньше показывает, а это должен увидеть весь мир!", - написал Пономарев.

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