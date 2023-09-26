Певец Александр Пономарев поделился смешным видео с собакой, которая грустила под его песню. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

Александр Пономарев

"Как бы вы прокомментировали?", - написал Александр.

Фанаты начали активно ставить лайки и написали комментарии под видео Пономарева:

"Сон после обеда",

"Кажется, что он думает: Вот в этих кожаных проблемах… это тебе не кость грызть…",

"Еще немного , И он бы в третий голос запел. (что это она?",

"ой. Ммммм.. вау-вау. Даже собачка скучает по любимой своей, мечтая о свидании и слушая вас Александр. Спасибо, порадовали меня и таким позитивом",

"До слез смеялась...".

Стоит отметить, Александр Пономарев - известный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украине в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Александр поделился кадрами о семье из Мариуполя, которые выжили.

александр пономарев

"Историческое апокалиптическое видео семьи из Мариуполя, Коли Ока! Оставлю это здесь! Семья выжила, Слава Богу! П.с не ставьте гневных смайликов, потому что фб меньше показывает, а это должен увидеть весь мир!", - написал Пономарев.

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