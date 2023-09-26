Певец Александр Пономарев поделился смешным видео с собакой, которая грустила под его песню. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Как бы вы прокомментировали?", - написал Александр.
Фанаты начали активно ставить лайки и написали комментарии под видео Пономарева:
"Сон после обеда",
"Кажется, что он думает: Вот в этих кожаных проблемах… это тебе не кость грызть…",
"Еще немного , И он бы в третий голос запел. (что это она?",
"ой. Ммммм.. вау-вау. Даже собачка скучает по любимой своей, мечтая о свидании и слушая вас Александр. Спасибо, порадовали меня и таким позитивом",
"До слез смеялась...".
Стоит отметить, Александр Пономарев - известный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украине в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Александр поделился кадрами о семье из Мариуполя, которые выжили.
"Историческое апокалиптическое видео семьи из Мариуполя, Коли Ока! Оставлю это здесь! Семья выжила, Слава Богу! П.с не ставьте гневных смайликов, потому что фб меньше показывает, а это должен увидеть весь мир!", - написал Пономарев.
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