Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" отметил званием "чмоня недели" российского актера родом из Винницкой области Сергея Векслера, известного по эпизодической роли в сериале "Кухня".

Демин рассказал, что свое детство Сергей Векслер провел в Полтаве, учился в Харькове, но уже давно забыл о своей Родине и продолжает нести басни о нацистах и ​​бандеровцах.

"А заявил он недавно, что население Украины связано кровью, потому что украинцы — дальше цитирую — "сбрасывались деньгами, пересылали их СМСками на оснащение армии, которая воевала на Донбассе" — конец цитаты. Ну а также пророссийский актер, собственно, лет пять назад заявил во время ссоры со своей мамой, которая жила в Киеве, что украинцы-американцы получают свое. Мать, кстати, этого дурачка поддерживает Украину и очень переживает из-за событий в родной стране", - подчеркнул Слава Демин.

Слава Демин рассказал, что незадолго до полномасштабного вторжения Векслер насильно смог вывести свою маму из Украины, но она, по словам самого актера-предателя, не поддается российской пропаганде и даже в рф продолжает выискивать украинские новости и поддерживать Украину.

"Ну а Векслер говорит, что считает украинцев и россиян одним народом, до сих пор не может смириться бедненький с распадом Советского Союза. Уже больше 30 лет прошло, а оно до сих пор, видите ли, не может смириться. Мне кажется, что после нашей Победы у них там на болотах не хватит психиатрических больниц, чтобы поместить всех, кто сейчас называет себя элитой и делает подобные высеры", - добавил Слава Демин.

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