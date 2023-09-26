Сергей Бабкин недавно попал в скандал из-за исполнения русскоязычных песен за границей, россиян-организаторов его выступлений, а затем и из-за манипулятивного трека "Зрада".

В этот раз на своей странице в Instagram Сергей Бабкин опубликовал эффектное черно-белое видео своего отдыха за границей и поделился размышлениями.

"Часто слышу от разных людей, что сейчас время, в котором нет полутонов. Есть только черное и белое. И каждый раз я благодарю за то, что они напоминают мне об этом. Вообще я и себя воспринимаю, как человека, который давно не имеет полутонов. А может, с самого рождения у меня их не было. Я так живу. Или черное, или белое", — пишет Сергей Бабкин.

Бабкин добавил, что это отражается и в его внешнем виде, и в предпочтениях. К примеру, его любимый формат фото и видео - ч/б, также он любит черную одежду в сочетании с белыми цветами.

"Я четко понимаю, какое время сейчас. И считаю, что всегда могу отличить черное от белого. Благодарю Бога за то, что каждый день дает мне возможность совершенствовать это умение… и себя в процессе", — подчеркнул Сергей Бабкин.

Напомним, Сергей Бабкин после начала полномасштабного вторжения рф вместе с супругой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми уехал из родного Харькова за границу и сейчас активно гастролирует разными странами, собирая средства на помощь украинским защитникам.

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Напомним, жена Сергея Бабкина резко ответила на критику за выступления мужа на русском языке.

Также сообщалось, что Сергей Бабкин сообщил о трагедии с известным украинским актером.

Кроме того, Politeka.net писала о скандале, в который попал Сергей Бабкин из-за концерта.