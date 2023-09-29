В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить хачапури на сковороде за 15 минут.
Для теста судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты (в расчете на две порции):
- 150 мл кефира
- 1 яйцо
- 1/2 ч л. соли
- 1/2 ч.л сахара
- 1,5 ст л растительного масла
- 5 г разрыхлителя
- 250 г муки
Для начинки нам понадобятся:
- 300 г сыра сулугуни
- 1 яйцо
Кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло смешиваем с помощью венчика. В массу добавляем муку, разрыхлитель и замешиваем тесто.
Для начинки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво натирает сыр сулугуни на терке и перемешивает его с яйцом.
Тесто делим на две части, раскатываем их. На оба пласта теста выкладываем по половине сырной начинки и собираем хачапури, как показано на видео (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Далее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво дополнительно раскачивает сформированные хачапури и обжаривает их на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.
Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф", но некоторых возмутило, что собачка Хименеса-Браво Лупита лезет прямо в тарелку с едой:
"Готовила впервые, получилось ну очень вкусно. Из сыра брала домашнюю брынзу и сыр голландский. Добавила еще укропчик. Вкусность🤤";
"Как хорошо выглядит, спасибо за идею завтрака";
"Мммм.🤤 Апетитно))) я бы в начинку еще зелени бахнула".
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