Участница приехала на "Голос країни" с Ивано-Франковщины и поразила всех необычным пением.

На ютуб-канале "Голосу країни" появился фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали историю дочери священника Вероники Мартынюк, которая поразила зрителей и тренеров необычным пением и выбором песни. Как оказалось, девушка приехала на съемки в Варшаву из Ивано-Франковщины.

Вероника с детства любила петь и на протяжении всей жизни развивала этот талант. К 20-ти годам девушка даже создала свой хор, который пригласили исполнить гуцульские колядки в Киево-Печерскую Лавру.

"Нас увидел Блаженнейший Эпифаний, и от его имени пригласили нас в Киево-Печерскую Лавру, где мы впервые за 300 лет исполнили украинскую гуцульскую коляду", - рассказала Вероника Мартынюк.

Для сцены "Голосу країни" девушка выбрала необычайно красивую украинскую песню "Роди, Боже, жито", и довела до мурашек чувственным исполнением и нежным тембром.

Первым к Веронике обернулся Иван Клименко, а затем не удержался и Артем Пивоваров, который заявил, что пение участницы его буквально зачаровало. Девушка долго не могла выбрать, но в конце концов отправилась в команду Пивоварова. К слову, именно Вероника "закрыла" команду Артема по количеству участников, он больше не может набирать новых.

В комментариях к видео украинцы высказали свое восхищение, Веронике Мартынюк даже пророчат победу в проекте:

"Она будущая победительница, сердце подсказывает".

"Очень чувственно. У Вероники хороший народный голос. Молодец".

"Невероятная певица, я в восторге! Брависсимо! Горжусь нашей культурой, нашими песнями, нашими талантами!".

"Настолько красиво и искренне по-нашему, что душа разрывалась, как вы пели! Благодарю Бога за ваш талант!".

"Прекрасная исполнительница! Я выбрал ту, за которую буду болеть! Молодец".

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