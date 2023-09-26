На этот раз в своем Телеграм-канале Дмитрий Комаров анонсировал премьеру пятисерийного документального цикла "Год. Харьковщина", в котором команда "Мир наизнанку" с другой стороны раскрыла события и результаты Харьковского контрнаступления.

Дмитрий Комаров рассказал, что весной 2022 года на Харьковщине ему впервые представился случай подержать в руках «антидрон-ружье».

"Ничего подобного я раньше не видел. Тогда, на втором месяце полномасштабного вторжения, когда не было еще никаких PATRIOT, HIMARS и Leopard - "антидрон-ружье" выглядело каким-то сверхсовременным и удивительным прибором", - вспоминает Дмитрий Комаров.

Комаров добавил, что сегодня это одно из многих средств радио-электронной борьбы: стоит лишь направить вот такое «антидрон-ружье» на вражеский дрон, как он теряет управление и падает.

Дмитрий Комаров, чтобы разобраться, как Силам обороны Украины удалось сделать то, что тогда казалось невозможным, и так стремительно освободить большую часть оккупированных территорий, раскрыть новые подробности и неизвестные детали легендарной операции, пообщался с ее непосредственными руководителями. В частности, об этих событиях рассказал и руководитель операции – командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Премьера документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина" состоится уже 29 сентября.

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