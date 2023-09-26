Популярный телеведущий и шоумен Юрий Горбунов снова оказался в центре внимания.

Юрий Горбунов удивил украинцев новым поступком, пишет Politeka.net.

Дело в том, что Юрий Горбунов, а также другие известные украинцы, среди которых телеведущие Наталья Мосейчук и Алла Мазур, экс-министр культуры Ткаченко просили выпустить олигарха Игоря Коломойского на поруки.

Юрий Горбунов и другие медийщики просили изменить меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку «знают, где Коломойский живет, он не будет противодействовать следствию, не будет имитировать болезни».

Также они заявили, что Коломойский внес вклад в свободные медиа в Украине и является патриотом государства.

Такой поступок Юрия Горбунова, экс-министра и телеведущих многие украинцы не оценили. В Сети поднялась новая волна хейта в адрес Горбунова и его коллег.

«Деньги и еще раз деньги… А Горбунов – вообще шокирует в последнее время»,

«Где патриотизм, Горбунов? Воровать деньги – это называется патриотизм. Стыдоба за журналистов»,

«Горбунов, Мосейчук, Мазур, Ткаченко – это дно.... За что гибнут наши ребята, за что страдают украинцы?»,

«Ясельная группа. Все вы одинаковые, без исключения»,

«Это не поручители. Это приспешники его. Которые за высокую зарплату были до сих пор его рупором…»,

«Позорище. Но, по крайней мере, они показали свое лицо»,

«Позор, Ткаченко, мосейчук, Горбунову, фу, вы для украинцев исчезли или исчезнете со временем», - пишут раздраженные украинцы в соцсетях.

Напомним, что требования Юрия Горбунова, Мосейчук, Ткаченко и других были проигнорированы судом.

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Напомним, Коломойский, получивший три подозрения в выводе многомиллиардных средств из ПриватБанка, находится под стражей с 3 сентября.

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