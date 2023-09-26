Украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева рассказала, что ее четырехлапого любимца, которого она любила как сына, убили.

В сторис на своей странице в Instagram Даша Астафьева сообщила, что ее собаку Чичико убили в ветеринарной клинике, в которую она часто обращалась и которую многим советовала.

"Пока я не могу об этом говорить. Но впоследствии я это докажу и хочу рассказать всем. Люди, которые это сделали - изверги... произошла ужасная ситуация халатного и жестокого отношения к члену нашей семьи. Если вы являетесь пациентами этого заведения, срочно перестаньте пользоваться их услугами. Это убийцы. Вся команда", - подчеркнула Даша Астафьева.

Певица в слезах записала видеообращение к поклонникам, в котором поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, как важно тщательно подбирать специалиста, который лечит вашу собаку, и в этом вопросе нельзя доверять даже друзьям. Даша Астафьева призналась, что находится в ужасном состоянии и уже два дня ничего не может делать.

"Это Чича. Мой сынок, которого убили в ветеринарной клинике", — написала Астафьева под фотографией своего любимца.

Артистка также жестко обратилась к тем, кто обесценивает ее горе.

"Все, кто говорит, что это просто собака, идите на ***. Сами вы собаки и й***ные. Он был ребенком. Которого мы доверили друзьям. Которым конечно, было п***й на чужого ребенка. Такая жизнь", - добавила Даша Астафьева.

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