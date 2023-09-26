Вот ваш гороскоп Таро и расклад карт на 26 сентября 2023 года по знаку зодиака.

Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 26 сентября 2023 года:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Овен, вы получаете предупреждение от звезд, которое касается вашего бюджета. Эта карта Таро дает вам знать, что вы можете выйти из-под контроля, если потратите деньги, выходящие за рамки вашего бюджета. Вам не обязательно быть скрягой, но немного бережливости будет иметь большое значение.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Ура! Наступили счастливые времена, и праздновать будете не только вы. Ваша семья и друзья будут вокруг вас. Ваша радость заразительна. Не стесняйтесь делиться хорошими новостями. В вашей жизни есть люди, которые тайно вас подбадривают.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Десятка Мечей.

Привет. Это несчастливая карта Таро, поэтому вам следует быть начеку. Эта карта означает, что вас предаст тот, кому вы доверяете всем сердцем. Вас могут ударить ножом в спину тем, что вы сказали из-за конфиденциальности. Итак, сегодня сохраните эти секреты при себе.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

Купите лотерейный билет на этой неделе. Деньги и удача объединятся сегодня для вас, и вы можете сорвать джек-пот. Никогда не знаешь, получишь ли ты выигрышный скретч-билет. Даже если вы не любите делать ставки, похоже, на этой неделе удача будет на вашей стороне.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Девятка Кубков.

Люди могут быть настолько чувствительны к мелочам, что сегодня вам может показаться, что вы "ходите по лезвию". Постарайтесь не публиковать в социальных сетях материалы, которые могут иметь противоречивый характер.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Четверка Жезлов.

У тебя много идей, Дева. У вас есть несколько новых проектов, и все они требуют вашего внимания. Сегодня все дело в структурировании своего времени и создании системы. Вам придется идти медленнее, прежде чем вы сможете двигаться быстро. Так что не бойтесь этого времени, когда вам придется что-то обдумать. Отнеситесь к этому серьезно и используйте свое время с умом.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Королева Мечей.

Иногда ваше сердце и разум не согласны друг с другом. Сегодня у вас может возникнуть внутренний конфликт, противоречащий тому, что подсказывает вам делать логика.

Возможно, вам придется действовать верой, даже если то, что вы хотите сделать, не имеет особого смысла. Доверься своему сердцу, Весы.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Смерть.

Непростой период жизни подходит к концу. Дайте себе время подумать о том, через что вам недавно пришлось пройти. Ваш опыт – это трамплин в будущее. Не застревайте в прошлом, когда вас подталкивают начать что-то новое.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Иногда ваше сердце подсказывает вам срезать угол ради расходов. Сегодня, когда все говорят вам: не беспокойтесь о финансах, слушайте свое сердце и делайте то, что считаете правильным. Дело не в том, принадлежат ли вам чьи-то деньги или нет, а в личной ответственности.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Сегодня все о том, чтобы завести друзей и сделать их счастливыми. Вы узнаете, какой должна быть жизнь, когда начнете тусоваться с друзьями, которые более мирские, чем вы сейчас.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Король Жезлов.

Кто-то должен будет взять на себя инициативу. Сейчас у вас есть групповой проект, и кажется, что все перекладывают на него ответственность. Возьмите быка за рога и возьмите на себя инициативу по развитию команды. Люди пойдут за вами, если не захотят быть лидером.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Дурак

Вы любите красивые и новые вещи. Сверкающий подарок так привлекателен для вас. Но сегодня все зависит от вашего энтузиазма и инициативы. Вы наполнены жизнью и готовы прыгнуть в то, что, по вашему мнению, хотите, не зная, что это вас сдержит.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября для всех знаков Зодиака: у кого откроются новые возможности.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.