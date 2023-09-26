В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить "лоллипопы" из куриных голеней.

Для рагу из курицы Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

1 кг голеней

паприка, соус ворчестер или соевый, соль, мускатный орех

50 г вина, растительное масло

200 г моркови

200 г лука

3 зубчика чеснока

200 г зеленого горошка

200 г томатов Пелати

соль, перец, масло

Для теста нам понадобятся:

250 г муки

25 г сахара

150 г сливочного масла 82%

60-75 г воды

щепотка соли

яйцо для помазки

Сначала готовим тесто. В муку "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет соль, нарезанное кубиками очень холодное сливочное масло и разминает смесь, пока масло не разойдется в маленькие комочки (или можно это сделать в тестомесе). Затем вливаем ледяную воду, замешиваем тесто и отправляем его в холод на несколько часов.

Тем временем переходим к приготовлению рагу из курицы. Голени смазываем специями, соусами, солим и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом. Когда появляется корочка, "Мастер Шеф" Ярославский добавляет вино, накрывает сковороду пергаментом и крышкой и оставляет мясо томиться на небольшом огне 1.5 часа до мягкости. Затем даем голеням остыть.

Нарезанные кубиком овощи судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обжаривает на другой сковороде в следующем порядке: морковь, затем лук, чеснок и томаты, а последним добавляем образовавшийся от голеней бульон.

"Еще немного тушу и в конце добавляю горошек, соль и специи по вкусу! Добавляю или крахмал или муку немного, чтобы загустело. Из охлажденных голеней обдираю мясо и добавляю к овощному соусу. Косточку ножки оставляю и обрезаю сустав. В тесто помещаю красиво косточку. Сверху тесто смазываю яйцом и выпекаю в духовке 15-17 минут при температуре 200 градусов, до румяности", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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