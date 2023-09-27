В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить французский абрикосовый пирог с секретным ингредиентом – франжипаном. Франжипан – это ореховый крем, масса для начинок или тортов.

Для теста Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты (на форму диаметром 26 см):

сливочное масло 82.5% - 150 г

пшеничная мука – 250 г

сахар – 75 г

яйцо – 1 шт.

Для франжипана нам понадобятся:

100 г сливочного масла 82.5%

2 яйца

80 г сахара

115 г миндальной муки

20 г коньяка

+ 600 г абрикосов. Так же можно готовить пирог со сливой.

Чтобы приготовить тесто, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взбивает сливочное масло с яйцом и сахаром, а затем добавляет муку. Вымешиваем тесто, заворачиваем его в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

Охлажденное тесто судья "Мастер Шеф" Ярославский раскатывает на пергаменте тоненьким слоем и прямо по форме вырезает круг диаметром 26 см. Делаем вилкой проколы в тесте и ставим основание выпекаться в разогретую до 175 градусов духовку на 15 минут.

Для франжипана "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взбивает сливочное масло комнатной температуры с яйцами и сахаром до растворения сахара. Затем добавляет муку, коньяк, перемешивает и выкладывает все на готовый слой теста. Сверху выкладываем абрикосовые дольки, слегка погружая их во франжипан.

Выпекаем пирог 28 минут при температуре 185 градусов. Подавать такой пирог звезда "Мастер Шеф" советует теплым, можно со взбитыми сливками.

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