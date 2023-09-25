Победительница "Холостяка" Даша Ульянова попала в ДТП на мотоцикле. Звезда вышла на связь после этого в Инстаграм и рассказала, что произошло.

"Спасибо, что живы. 23 сентября 2023 года", - написала Даша Ульянова и добавила фотографию мотоцикла, на котором была.

"Заранее: со мной все ок. Счесала немного спину и ягодицы. Больше испугалась", - добавила Ульянова в еще одном сторис.

Стоит отметить, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, которая имеет звание Мастера спорта Украины. А несколько лет назад знаменитость пошла на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Там девушке удалось победить, но пара сразу же после проекта решила разорвать отношения. Зато Даша стала успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Ульянова поделилась фотографией со своего дня рождения.

"Так исторически сложилось, что большинство моих друзей всегда желают оставаться в стороне от моей инстаграммы. Поэтому просто оставляю на память здесь фотографии, с моего лучшего дня рождения. Друзья, я очень благодарна всем, кто присутствовал. Я вас очень", - написала Даша.

Последние новости Украины:

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова заинтриговала новыми отношениями

А еще Politeka сообщала, что Ульянова из "Холостяка" впечатлила своими актерскими способностями

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" нарвалась на критику из-за русского языка



