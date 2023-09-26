Певица Алина Гросу презентовала новую песню, в которой использовала слово луна. Из-за этого сразу же украинцы начали критиковать артистку из-за использования этого слова, на что звезда решила отреагировать в своем блоге.

Алина Гросу

"О слове луна. Пишу один раз, ибо уже надоело объяснять! Артист не выпускает песню не проверив все", - написала звезда.

"Сначала читаем словари, потом раздражаемся. В ином случае вы выглядите неучем. О том, что слово "луна" древнеукраинское, свидетельствует праславянский язык - это древнеукраинский, от нее берут начало и другие славянские языки. Этимологический словарь украинского языка (1989) дает три значения этого слова", - написала звезда и дала примеры.

А до этого звезда рассказала о премьере новой песни. Звезда опубликовала видео в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Вот мы с вами и решили, в начале октября будет премьера «Сумую», чуть позже «Зори падали» выпущу) лирик видео уже сняли, оно ждет своего времени, а вот какой вы видите клип на эту песню?)", - написала звезда, продемонстрировал кусочек видео, где поет свою новую песню.

Алина Гросу

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