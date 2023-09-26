Певица Оля Цибульская, кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, прокомментировала информацию о своем романе с девушкой. Об этом звезда поделилась в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

Сначала звезда показала несколько публикаций, в которых говорилось о ее романе с девушкой. Звезда также добавила свое удивленное фото.

"Ибо любовь всегда очень интересная тема, соглашаешься?", - написала звезда.

Как оказалось, история произошла еще в студенческие годы. Тогда к ней приставала девушку и вела себя довольно агрессивно.

А также Оля Цибульская добавила, что она танцевала со звездой украинского шоу-бизнеса. На одной вечеринке ей довелось быть в паре с Надей Дорофеевой.

Стоит отметить, Оля Цибульская - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

"Ты завидуешь? Почему? Кому? В определенный период жизни меня съедало токсическое чувство «почему кто-то, а не я?». Оно накрывало таким камнем, что не давало никак увидеть себя со стороны. Зависть съедает силы. Коварно уносит энергию и не дает творить собственную жизнь", - написала Цибульская.

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