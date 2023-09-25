Актриса, жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, Анна Саливанчук поделилась в социальной сети Инстаграм новым постом. Артистка сделала акцент на новом образе вместе с коллегами, постаравшись привлечь к этому внимание.

«Ужгород - это любовь с первого взгляда» - пишет Саливанчук под подборкой кадров вместе с коллегами.

Наталка Денисенко, украинская актриса и подруга Саливанчук, также поддержала: «Красавица!».

Однако нашлись и те, кто не оценил образ Анны и подметил неактуальность рекламы актрисы, показывающей одежду из натуральной кожи.

«21 век, 2023 год... мадам Саливанчук до сих пор пещерный человек. Рекламирует и пропагандирует на широкую массу одежду из натуральной кожи и меха лисы 😤 Это просто зашквар!» - написали в сети под постом Саливанчук, привлекая внимание к данной теме.

Ранее Анна Саливанчук выразила свою озабоченность тем, что Россия провела агрессивные атаки на Украину в Международный день мира, который приходится на 21 сентября. Артистка призвала обратить внимание на значение этого дня, отметив, что в этот день важно проявить признательность украинским защитникам, которые отдают свои жизни в борьбе за нашу страну.

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Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

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