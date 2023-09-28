В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский представил в Инстаграм рецепт вкусного домашнего паштета из куриной печени, который, по его заверениям, не только не меняет цвет, но и обладает отличным вкусом даже без добавления дополнительного желе.

Состав:

500 г куриной печени;

300 г лука;

250 г моркови;

75 г стебля сельдерея;

200 г сливочного масла;

20 г меда;

Соль, душистый перец, черный перец;

Тимьян;

Масло для жарки овощей.

Приготовление:

Тщательно промойте куриную печень, удалите пленку и убедитесь, что в ней нет остатков желчи, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Овощи хорошо промойте, очистите и нарежьте крупными кубиками. В сковороде с разогретым маслом обжаривайте лук и морковь до получения золотистой корки. Затем добавьте сельдерей и продолжайте готовить овощи.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, постепенно введите к овощам куриную печень и обжаривайте все ингредиенты для паштета в течение 5-7 минут. Посолите и поперчите печень. Добавьте также специи и хорошо перемешайте. Продолжайте тушить ингредиенты под крышкой на слабом огне 15-20 минут.

Снимите крышку и продолжайте тушить еще 5-10 минут, чтобы избавиться от лишней влаги, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте мед и хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Ярославский также рекомендует, охладите приготовленную начинку для куриного паштета и перекрутите ее с помощью мясорубки или измельчителя.

Смешайте получившийся паштет с сливочным маслом и прокрутите через мясорубку вновь.

Переложите готовый паштет из куриной печени в миску и подавайте к столу вместе с хрустящим хлебом, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.

Последние новости Украины:

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.