Остановилось сердце матери Андрея Кузьмы – Ольги Кузьменко, пишет Politeka.net. Мама знаменитого украинского певца и музыканта скончалась на 77 году жизни.
Стало известно, где и когда пройдет прощание.
Как сообщается на странице группы Скрябин, прощание с мамой Андрея Кузьменко запланировано сегодня, 25 сентября.
«Парастас состоится в понедельник в 18.00 по адресу: БРЮХОВИЧИ Церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ ул.Отца Издрыка, 6».
Похороны пройдут на следующий день, во вторник по тому же адресу в 14.30.
Отметим, что внезапная смерть мамы Андрея Кузьменко ошеломила поклонников группы Скрябин, друзей и коллег Кузьмы.
"Есть только один большой смысл в этой смерти, она очень скоро увидит своего Андрюшу! Почивайте с миром, Ольга Михайловна", — написала на своей странице в Инстаграм певица Ирина Билык.
"Не стало сильной и принципиальной женщины, которая больше всего любила своего сына и сделала его тем, кем он есть. Ольга Михайловна все называла своими именами. Широкий мир, стеб рагулизма и лицемерия - это у Кузьмы от нее", - делился воспоминаниями об Ольге Кузьменко телеведущий Егор Гордеев.
Напомним, что Андрей Кузьменко похоронен в семейном склепе на кладбище в Брюховичах.
"Вечная память",
«Пусть Всевышний даст покой ее душе»,
«Вечная и светлая память такому великому, доброму, значительному для Украины человеку! Почивайте с Богом! Пусть земля будет пухом»,
«Спасибо за все! Вечная память»,
«Искренние соболезнования родным и близким» , - пишут украинцы, выражая соболезнования семье Кузменко.
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