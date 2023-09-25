Большое горе пришло в семью музыканта и певца Андрея Кузьменко (Скрябина).

Остановилось сердце матери Андрея Кузьмы – Ольги Кузьменко, пишет Politeka.net. Мама знаменитого украинского певца и музыканта скончалась на 77 году жизни.

Стало известно, где и когда пройдет прощание.

Как сообщается на странице группы Скрябин, прощание с мамой Андрея Кузьменко запланировано сегодня, 25 сентября.

«Парастас состоится в понедельник в 18.00 по адресу: БРЮХОВИЧИ Церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ ул.Отца Издрыка, 6».

Похороны пройдут на следующий день, во вторник по тому же адресу в 14.30.

Отметим, что внезапная смерть мамы Андрея Кузьменко ошеломила поклонников группы Скрябин, друзей и коллег Кузьмы.

"Есть только один большой смысл в этой смерти, она очень скоро увидит своего Андрюшу! Почивайте с миром, Ольга Михайловна", — написала на своей странице в Инстаграм певица Ирина Билык.

"Не стало сильной и принципиальной женщины, которая больше всего любила своего сына и сделала его тем, кем он есть. Ольга Михайловна все называла своими именами. Широкий мир, стеб рагулизма и лицемерия - это у Кузьмы от нее", - делился воспоминаниями об Ольге Кузьменко телеведущий Егор Гордеев.

Напомним, что Андрей Кузьменко похоронен в семейном склепе на кладбище в Брюховичах.

"Вечная память",

«Пусть Всевышний даст покой ее душе»,

«Вечная и светлая память такому великому, доброму, значительному для Украины человеку! Почивайте с Богом! Пусть земля будет пухом»,

«Спасибо за все! Вечная память»,

«Искренние соболезнования родным и близким» , - пишут украинцы, выражая соболезнования семье Кузменко.

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