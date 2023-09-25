На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился интересным рецептом фаршированного картофеля, который аккуратно обернут в ароматный бекон. Картофель можно начинять разнообразными начинками: яйцами, сыром, грибами, рыбой или мясом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Рецепт фаршированного картофеля:
Ингредиенты:
- 5 картофелин среднего размера;
- 60 г кубиками нарезанных помидоров;
- 40 г зеленого лука;
- 10 г горчицы;
- 1 головка чеснока;
- 400 г ломтиков бекона;
- 50 г сыра гауда или моцарелла;
- 50 мл сливок с высоким содержанием жира;
- 20 г пармезана.
Инструкции:
Тщательно вымойте картофель. Заверните каждую картофелину в фольгу и разложите на противне. Запекайте картофель в духовке при 190 градусах в течение 40 минут, пишет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Также отправьте головку чеснока в духовку на 5 минут.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, после запекания картофель разрежьте пополам и аккуратно удалите середину, используя чайную ложку.
В мякоть картофеля добавьте запеченный чеснок, помидоры, мелко нарезанный зеленый лук, тертый сыр, сливки и горчицу. Перемешайте начинку.
Наполните половинки картофеля получившейся начинкой, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Заверните каждую половинку картофеля ломтиком бекона.
Посыпьте сверху пармезаном и отправьте в духовку на 7-10 минут до золотистой корки.
Подавайте блюдо горячим, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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