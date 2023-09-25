На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился интересным рецептом фаршированного картофеля, который аккуратно обернут в ароматный бекон. Картофель можно начинять разнообразными начинками: яйцами, сыром, грибами, рыбой или мясом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Рецепт фаршированного картофеля:

Ингредиенты:

5 картофелин среднего размера;

60 г кубиками нарезанных помидоров;

40 г зеленого лука;

10 г горчицы;

1 головка чеснока;

400 г ломтиков бекона;

50 г сыра гауда или моцарелла;

50 мл сливок с высоким содержанием жира;

20 г пармезана.

Инструкции:

Тщательно вымойте картофель. Заверните каждую картофелину в фольгу и разложите на противне. Запекайте картофель в духовке при 190 градусах в течение 40 минут, пишет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Также отправьте головку чеснока в духовку на 5 минут.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, после запекания картофель разрежьте пополам и аккуратно удалите середину, используя чайную ложку.

В мякоть картофеля добавьте запеченный чеснок, помидоры, мелко нарезанный зеленый лук, тертый сыр, сливки и горчицу. Перемешайте начинку.

Наполните половинки картофеля получившейся начинкой, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Заверните каждую половинку картофеля ломтиком бекона.

Посыпьте сверху пармезаном и отправьте в духовку на 7-10 минут до золотистой корки.

Подавайте блюдо горячим, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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