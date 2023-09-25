Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 25 сентября 2023 года, узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в понедельник.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Будучи оптимистом, вы всегда стремитесь найти светлую сторону ситуации, поэтому, когда жизнь преподносит вам лимоны, вы стараетесь создать самый сладкий лимонад, который только можете выдержать. Однако эта карта Таро указывает на то, что вы можете быть слепы к тому хорошему, что есть в вашей жизни прямо сейчас. Постарайтесь не сосредотачивать свое внимание на том, что не работает. Посчитайте и свои благословения. Сегодня есть над чем подумать.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Вы не из тех, кто привлекает всеобщее внимание, но сегодня у вас есть что-то важное, что вы хотите сказать своим друзьям и миру. Когда вы внимательно печатаете свое сообщение в любимом приложении социальной сети и нажимаете кнопку «Опубликовать», подумайте о влиянии того, что вы собираетесь сделать. Возможно, вы не хотите, чтобы ваши мысли стали вирусными, но они могут. Будь готов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Маг.

Посмотри на себя, Близнецы. У вас так много удивительных навыков и качеств, которые вы можете использовать, чтобы заново изобрести себя и постоянно делать жизнь интересной. Но в последнее время ты ограничиваешь себя распорядком дня: работа, а потом дом. Пришло время расшириться и посмотреть, что привлекает ваше внимание. Вам нужно что-то, чтобы заставить ваши умственные соки течь и стимулировать ваш разум.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Паж Мечей.

За вашей спокойной внешностью скрывается человек, полный жизненной энергии. Вы не хотите провести сегодняшний день, сидя дома. Вам нужно выйти в мир и потратить свою физическую энергию. Попробуйте безопасное занятие с выбросом адреналина. Отправьтесь в поход. Посетите местный парк, чтобы узнать, предлагают ли они катание на каноэ или рафтинг. Сыграйте в видеоигру, которая заставит ваше сердце биться чаще.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Лео, ты просто любовник, и ты ничего не можешь сделать, чтобы скрыть свою мягкую сторону. Сегодня никогда не знаешь, куда может занести ветер перемен. Возможно, вы спешите забрать неожиданный букет цветов для себя (или своей второй половинки). Вы можете заказать любимую местную пиццу и вкусно поужинать дома при свечах. Это определенно вечер романтического кино в ретро-стиле на Roku.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов.

Люди, которые плохо вас знают, могут не видеть вашей мягкой и теплой стороны, но вы любите развлекать других. На этой неделе запланируйте социальное мероприятие для друзей, где каждый придет с блюдом, чтобы поделиться им. Это время года идеально подходит для развлечения друзей и семьи. Так что начните думать о том, чем вы хотите заняться — возможно, вечер UNO или Bunco будет веселым.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Любовь может завести вас так далеко. Когда вы влюблены в кого-то, вам кажется, что вы можете взбираться на горы и делать то, чего раньше никогда не делали. Эта карта Таро показывает, насколько открыто ваше сердце сейчас. Вы готовы исследовать все, что может предложить любовь, и отдать себя открыто и без страха.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Колесница.

Эта карта Таро создает атмосферу, в которой вас невозможно остановить. Вы готовы бесстрашно достигать своих жизненных целей. Вам нечего терять, и вы можете получить только все. Сегодня, когда жизнь кажется труднее, чем вы себе представляли, вы будете держаться, пока не достигнете финишной черты.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Вы склонны ценить то, что конкретное и осязаемое, но вам не чужда духовная сторона жизни. Сегодня вы соединяетесь со своей высшей силой и энергией жизни вокруг вас. Ваши духовные наставники помогут вам увидеть мир с интуитивной точки зрения. Ваш Третий Глаз широко открыт.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Туз Мечей.

Ты не один, Козерог. Эта карта Таро говорит о вашей вере и убеждениях, поэтому, если вы находитесь в разгаре духовной борьбы, вернитесь к своим корням; пришло время воссоединиться и восстановить вашу веру в неизвестное. Ваша высшая сила видит все, через что вы проходите. Рядом с тобой так много ангелов, которые наблюдают и охраняют тебя. Все так, как должно быть, и вы находитесь на пути, который приведет вас к вашей судьбе.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Вы любите все делать самостоятельно, но в поговорке «сила в количестве» есть доля правды. Есть проект, который вы хотите завершить, и он настолько хорош, что требует помощи многих экспертов в своей области. Вы *могли бы* попытаться сделать все это самостоятельно, но зачем? Вы можете получить более значительные и значительные результаты, найдя племя, с которым вы можете работать и которое тоже хотело бы работать с вами.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Эта карта Таро не говорит о том, что вы не являетесь экспертом в своей области, но говорит о том, что вам еще многому предстоит научиться. Вы можете многому научиться за короткий период времени, обучаясь вместе с другим человеком. Позвольте кому-нибудь стать учителем сегодня, и, приобретая его знания, вы учитесь и становитесь сильнее.

Источник: yourtango.com.

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