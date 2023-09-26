В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ее фирменную яблочную шарлотку.

"Знаю более 100 рецептов пирогов из яблок 🍎Но классный рецепт яблочной шарлотки — это то, что должно быть в аресенале каждой хозяйки! Бисквит в этом рецепте состоит из трех ингредиентов, и который я считаю самым простым, воздушным и пышным из всех! в нем нет разрыхлителя, масла, молока и остальных добавок", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

6 яиц

сахар – 200 г

мука – 140 г

яблоки – 600 г

миндальные хлопья – 30 г

корица – 1 ч.л.

крахмал – 1 ст.л.

Яйца делим на желтки и белки и раздельно взбиваем их в пышную пену - желтки+половина сахара и белки+половина сахара.

Яблоки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разрезает на четыре части и вычищает сердцевину.

На дно разъемной формы, застеленное пергаментом, выкладываем яблоки, присыпанные смесью крахмала и корицы.

Взбитые белки и желтки с сахаром аккуратно соединяем с помощью лопатки плавными движениями с просеянной мукой, добавляя ванильный экстракт или ванильный сахар.

Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова заливает яблоки тестом и присыпает миндальными хлопьями. Запекать шарлотку нужно в разогретой до 180 градусов духовке 60 минут.

Разрезать и подавать шарлотку лучше, когда она полностью остынет.

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