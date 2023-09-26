В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ее фирменную яблочную шарлотку.
"Знаю более 100 рецептов пирогов из яблок 🍎Но классный рецепт яблочной шарлотки — это то, что должно быть в аресенале каждой хозяйки! Бисквит в этом рецепте состоит из трех ингредиентов, и который я считаю самым простым, воздушным и пышным из всех! в нем нет разрыхлителя, масла, молока и остальных добавок", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- 6 яиц
- сахар – 200 г
- мука – 140 г
- яблоки – 600 г
- миндальные хлопья – 30 г
- корица – 1 ч.л.
- крахмал – 1 ст.л.
Яйца делим на желтки и белки и раздельно взбиваем их в пышную пену - желтки+половина сахара и белки+половина сахара.
Яблоки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разрезает на четыре части и вычищает сердцевину.
На дно разъемной формы, застеленное пергаментом, выкладываем яблоки, присыпанные смесью крахмала и корицы.
Взбитые белки и желтки с сахаром аккуратно соединяем с помощью лопатки плавными движениями с просеянной мукой, добавляя ванильный экстракт или ванильный сахар.
Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова заливает яблоки тестом и присыпает миндальными хлопьями. Запекать шарлотку нужно в разогретой до 180 градусов духовке 60 минут.
Разрезать и подавать шарлотку лучше, когда она полностью остынет.
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