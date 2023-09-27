В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить сырники в стиле полезного Киевского торта.

"Существует много рецептов сырников. Кто печет в духовке, другие не добавляют муки, или вообще добавляют манную крупу. Предлагаю довольно классический, но оригинальный рецепт, который станет вашим любимым!", - советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀

• Творог – 250 г

• Сахар – 30 г

• Ароматизатор – 5 капель

• Мука пшеничная – 1 ст. л.

• Мука ореховая – 1 ст. л.

• Орехи измельченные – 2 ст. л.

• Паста арахисовая – 30 г

• Заварной крем

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает творог, сахар, ароматизатор, пшеничную и ореховую муку до однородной массы.

Формируем сырники и обжариваем их на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла.

Готовые сырники "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смазывает по бокам арахисовой пастой и осыпает смесью измельченных орехов и крошки безе.

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Подавать такие сырники можно с заварным или любым другим кремом по вашему вкусу.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Ненавижу киевский торт🤣а вот такой сырник с орехами можно отведать 😋";

"Спасибо за рецепт, очень люблю сырники 😋".

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