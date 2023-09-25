Популярная украинская певица MamaRika, которая в браке с шоуменом Сергеем Середой родила сына, стала участницей первого выпуска нового сезона шоу "Хто зверху?". В рамках программы артистка поделилась необычным способом экономии семейного бюджета.

MamaRika вышла на "сражение" с новым ведущим шоу Богданом Буше в конкурсе "Правда или ложь". В рамках этого конкурса они обменивались фактами о себе и MamaRika заявила: "Я покупаю исключительно б/у телефоны".

Богдан Буше засомневался, что это возможно и ответил: "Ложь", однако, MamaRika показала табличку, на которой было написано: "Правда". Ведущий попросил певицу объяснить, почему она так делает.

"Ну, я читаю, что это тупо, тратить деньги на новый "Айфон", если можно взять б/у, а потратить те деньги на донат или создание новой музыки. Вот так. Спасибо тебе, что не угадал", - рассказала MamaRika.

Отметим, что на днях на экраны вышел новый уже повоенный сезон шоу "Хто зверху?", в котором ведущей осталась Леся Никитюк, а вот Сергея Притулу в роли ведущего заменил известный блогер Богдан Буше.

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