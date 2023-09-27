Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом на своей странице в Instagram. Это блюдо, рисовая лапша с овощами и морепродуктами в азиатском стиле, отличается вкусом, балансом и легкостью приготовления.

Для приготовления этого ужина потребуется всего 30 минут. Вам понадобятся следующие ингредиенты по рецепту "Мастер Шефа" Литвиновой:

100 г рисовой лапши (сухой)

200 г кальмаров

100 г сладкого перца

100 г моркови

100 г красного сладкого лука

3-4 зубчика чеснока (раздавить)

1 стручок лемонграсса (по желанию)

Сок и цедра 1/2 лайма

20 мл растительного масла (предпочтительно кунжутное)

1/2 стручка острого перца

2 пера зеленого лука

1 ч.л. кунжута

2-3 ст.л. устричного или соевого соуса

1 ст.л. рыбного соуса

3-4 соцветия кинзы (только листья)

Итак, переходим к приготовлению:

Начните с замачивания рисовой лапши в воде на 15-20 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Тонко нарежьте лук, морковь и острый перец в виде соломки.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, возьмите большую сковороду или вок, разогрейте масло с чесноком, лемонграссом и острым перцем, затем добавьте кальмары и обжаривайте их в течение 5 минут.

После этого добавьте все овощи и готовьте 2-3 минуты на высоком огне. Затем введите соусы и цедру лайма, перемешайте и готовьте еще 5 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Отцедите рисовую лапшу и добавьте ее к овощам. Выключите плиту и дайте блюду постоять еще 2-3 минуты.

"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, нарежьте зеленый лук и кинзу, используйте их для украшения тарелок, а также посыпьте блюдо кунжутом.

Таким образом, вы можете наслаждаться вкусным и легким ужином, который легко приготовить при любых обстоятельствах, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

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