Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом на своей странице в Instagram. Это блюдо, рисовая лапша с овощами и морепродуктами в азиатском стиле, отличается вкусом, балансом и легкостью приготовления.
Для приготовления этого ужина потребуется всего 30 минут. Вам понадобятся следующие ингредиенты по рецепту "Мастер Шефа" Литвиновой:
- 100 г рисовой лапши (сухой)
- 200 г кальмаров
- 100 г сладкого перца
- 100 г моркови
- 100 г красного сладкого лука
- 3-4 зубчика чеснока (раздавить)
- 1 стручок лемонграсса (по желанию)
- Сок и цедра 1/2 лайма
- 20 мл растительного масла (предпочтительно кунжутное)
- 1/2 стручка острого перца
- 2 пера зеленого лука
- 1 ч.л. кунжута
- 2-3 ст.л. устричного или соевого соуса
- 1 ст.л. рыбного соуса
- 3-4 соцветия кинзы (только листья)
Итак, переходим к приготовлению:
Начните с замачивания рисовой лапши в воде на 15-20 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Тонко нарежьте лук, морковь и острый перец в виде соломки.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, возьмите большую сковороду или вок, разогрейте масло с чесноком, лемонграссом и острым перцем, затем добавьте кальмары и обжаривайте их в течение 5 минут.
После этого добавьте все овощи и готовьте 2-3 минуты на высоком огне. Затем введите соусы и цедру лайма, перемешайте и готовьте еще 5 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Отцедите рисовую лапшу и добавьте ее к овощам. Выключите плиту и дайте блюду постоять еще 2-3 минуты.
"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, нарежьте зеленый лук и кинзу, используйте их для украшения тарелок, а также посыпьте блюдо кунжутом.
Таким образом, вы можете наслаждаться вкусным и легким ужином, который легко приготовить при любых обстоятельствах, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.
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