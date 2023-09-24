В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить макароны по-осеннему.

Для соуса Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты (на большую порцию на 4-5 человек):

3 болгарских перца

2 больших томата или черри вместо них

2 головки чеснока

средней остроты перец

растительное масло и ароматные травы, соль

Разрезаем перцы пополам, удаляем семена и серединку, выкладываем вверх кожурой на противень, застеленный фольгой.

"Туда же целые томаты, надрезанную головку чеснока, а в нее просто налить растиительного масла, добавить острый перчик и травы, все посолить хорошо и полить маслом. И запекаю под верхним грилем минут 20, пока кожура перца не почернеет. А потом накрываю пленкой и даю остыть", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Перцы и томаты чистим от кожуры, чеснок выжимаем и все отправляем в блендер, даже сок, образовавшийся, пока овощи запекались. Перебиваем массу до однородности.

"На сковороде поджариваю граммов 100-120 бекона, выливаю туда же овощной соус, при необходимости добавляю соль, чуть-чуть чабреца или орегано... немножко сливок (не пугайтесь 😉), по желанию можно делать и без бекона, но с ним ароматнее. А еще можно добавлять оливок или баклажаны (подключайте фантазию 👍)", - советует судья "Мастер Шеф" Ярославский.

Далее нам понадобятся 450-500 г макарон (лучше фузилли, они хорошо держат соус), а также 100-130 г твердого сыра или брынзы.

Макароны отвариваем в хорошо подсоленной воде, но на 1 минуту меньше, чем написано на пачке.

"Перекладываю фузилли на сковороду с соусом, добавляю еще немного воды, чтобы был даже немного жидкий соус, ведь изделия быстро впитывают влагу. Натираю сыр и перемешиваю все. Очень вкусно добавить порванные листики базилика и немного сверху ароматного масла, а смаковать советую всей компанией! ", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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