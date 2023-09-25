В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить пиццу из кукурузы за 30 минут. Кукурузу здесь не добавляем как начинку, а делаем из нее тесто.
Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- 1.5 средних кочана кукурузы (срезанной 240 г)
- 1 большое яйцо
- 40-45 г муки
- соль, травы
- 200 г соуса из томатов
- 100 г томатов черри
- 75-90 г сыра гауда, 75-90 г сыра чеддер (можно брать любой)
- сухой орегано
- оливковое масло
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто срезает ножом кукурузу с кочана, добавляет яйцо и соль и немного перебивает блендером (не до однородности, а просто наполовину перебить зернышки). После этого добавляет муку, чабрец и перемешивает тесто.
На пергамент, смазанный оливковым маслом, судья "Мастер Шеф" Ярославский выкладывает кукурузную массу в форме круга, а на нее осторожно выкладывает томатный соус (его можно либо приготовить самостоятельно, либо взять готовый).
Сверху натираем несколько видов сыра (можно брать любые свои любимые и любое количество), украшаем пиццу томатами черри, посыпаем сухим орегано. Можно добавить бекон или ветчину.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский ставит такую пиццу в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут, чтобы все запеклось. Даем пицце немного остыть и можно смаковать.
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