В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить пиццу из кукурузы за 30 минут. Кукурузу здесь не добавляем как начинку, а делаем из нее тесто.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

1.5 средних кочана кукурузы (срезанной 240 г)

1 большое яйцо

40-45 г муки

соль, травы

200 г соуса из томатов

100 г томатов черри

75-90 г сыра гауда, 75-90 г сыра чеддер (можно брать любой)

сухой орегано

оливковое масло

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто срезает ножом кукурузу с кочана, добавляет яйцо и соль и немного перебивает блендером (не до однородности, а просто наполовину перебить зернышки). После этого добавляет муку, чабрец и перемешивает тесто.

На пергамент, смазанный оливковым маслом, судья "Мастер Шеф" Ярославский выкладывает кукурузную массу в форме круга, а на нее осторожно выкладывает томатный соус (его можно либо приготовить самостоятельно, либо взять готовый).

Сверху натираем несколько видов сыра (можно брать любые свои любимые и любое количество), украшаем пиццу томатами черри, посыпаем сухим орегано. Можно добавить бекон или ветчину.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский ставит такую ​​пиццу в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут, чтобы все запеклось. Даем пицце немного остыть и можно смаковать.

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